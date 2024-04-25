Если есть родственник за границей: дадут ли субсидию

Проживание в другом месте нужно подтвердить документально

В Украине продолжается назначение субсидии — с мая они будут предоставляться на неотапливаемый период. Из-за полномасштабного вторжения из Украины эвакуировалось немало людей. В Пенсионном фонде разъяснили, что будет с субсидией, если один из ваших членов семьи временно проживает за границей.

В ПФУ отметили, что если человек находится за границей более 60 дней, при расчете будут учитываться только члены семьи, проживающие по факту. Важно, чтобы 60 дней прошло на момент обращения.

В таком случае нормы потребления не будут рассчитываться на тех, кто за границей. Следует заметить, что действует норма в течение периода военного положения в Украине и через два месяца после его прекращения или отмены.

Что касается учета доходов, если супруги живут отдельно, дополнительных разъяснений не было. В постановлении Кабмина отмечается, что супругами люди считаются, даже если живут отдельно и доходы считаются сообща. Единственное исключение – семьи пенсионеров, которые живут в сельской местности и имеют разное место регистрации. Отметим, что большинство социальных выплат не влияют на размер субсидии, в частности, помощь для ВПЛ в Украине или выплаты от ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необходимости для некоторых категорий получателей субсидии обновить данные в ПФУ. Это нужно сделать обязательно при изменении имущественного или семейного положения и в некоторых других случаях.