Дія фіксованого тарифу на газ завершується: Нафтогаз назвав ціну, яка діятиме з травня

В Україні діє мораторій на підвищення цін на деякі комунальні послуги

Тариф "Фіксований" від компанії "Нафтогаз" завершує свою дію 30 квітня поточного року, як ми й повідомляли раніше. Багатьох українців цікавить, якою ж буде ціна на блакитне паливо у травні. Маємо для вас гарні новини.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Це означає, що ціна на газ для побуту залишається незмінною — 7,96 грн/куб. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

"Підвищення ціни на газ для населення на найближчий рік не буде. Ціна залишається незмінною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Це дозволить вам планувати свої витрати та не хвилюватись про несподіване зростання цін", — йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Варто зазначити, що ціна на блакитне паливо від "Нафтогаз України" є однією з найбільш привабливих на ринку. Не дивно, що клієнтами компанії є 98% всіх споживачів в Україні.

Скільки газу споживають українці

Місячна потреба у газі для родини з трьох осіб, в середньому, складає 10 кубометрів. При цьому, на них чекають додаткові витрати на доставку газу, які, залежно від регіону проживання, можуть бути різними.

Кожен споживач може самостійно розрахувати вартість доставки газу. Для цього свій обсяг споживання торік він має помножити на тариф на розподіл газу. Якщо поділити отриману суму на 12 рівних платежів – це і буде розмір щомісячної плати за доставку газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як передати показання газового лічильника і зробити це правильно: інструкція від "Київгазу" у нашому матеріалі.