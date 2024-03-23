До початку залишилось менше тижня: як правильно передати показання газу

Якщо не передати показання вчасно — нарахування буде некоректним

Передача показань лічильників газу стартує з 28 березня і триватиме до 5 квітня. Передавати показання лічильника потрібно не тільки коли ви користуєтесь газом, а й якщо ви тимчасово не проживаєте в квартирі.

На цьому наголошує Нафтогаз Україна — найбільший постачальник газу в державі. Зазначається, що потрібно передавати щомісячно фактичні та незмінні показання. Зробити це можна онлайн. Іншим варіантом може бути письмова заява до оператора ГРМ про факт тимчасового непроживання, до якої потрібно додати підтверджуючі документи. Такими можуть виступити довідка ВПО або копія закордонного паспорта з відміткою про перетин кордону. Так само через інтернет можна передати і показання лічильників газу тим споживачам, які ним користуються.

Де передавати показання газу для споживачів "Нафтогазу":

чатбот Viber

чатбот Telegram

особистий кабінет

за спрощеною процедурою.

Якщо не передати показання лічильників вчасно, то нараховуватимуть за середніми показаннями використання газу. Числа на табло лічильника потрібно передавати без урахування нулів спереду, значень написаних червоним кольором або на червоному тлі та цифр після коми.

Раніше "Телеграф" розповідав, які цифри з лічильника води потрібно передавати при передачі показань приладу обліку. Є два набори цифр, що позначають кубометри та літри.