Действие фиксированного тарифа на газ завершается: Нафтогаз назвал цену, которая будет действовать с мая

В Украине действует мораторий на повышение цен на некоторые коммунальные услуги

Тариф "Фиксированный" от компании "Нефтегаз" завершает свое действие 30 апреля текущего года, как мы и сообщали ранее. Многих украинцев интересует, какой будет цена на голубое топливо в мае. Есть для вас хорошие новости.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Это означает, что цена на газ для быта остается неизменной – 7,96 грн/куб. Тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

"Повышения цены на газ для населения на ближайший год не будет. Цена остается неизменной — 7,96 грн за куб. м (с НДС). Это позволит вам планировать свои расходы и не волноваться о неожиданном росте цен", — говорится в сообщении Нафтогаза.

Стоит отметить, что цена на голубое топливо от "Нафтогаз Украины" одна из наиболее привлекательных на рынке. Неудивительно, что клиентами компании являются 98% всех потребителей в Украине.

Сколько газа потребляют украинцы

Месячная потребность в газе для семьи из трех человек в среднем составляет 10 кубометров. При этом их ждут дополнительные расходы на доставку газа, которые, в зависимости от региона проживания, могут быть разными.

Каждый потребитель может без помощи других рассчитать цена доставки газа. Для этого свой объем потребления в прошлом году он должен умножить на тариф на распределение газа. Если поделить полученную сумму на 12 равных платежей – это и будет размер ежемесячной платы за доставку газа.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как передать показания газового счетчика и сделать это правильно: инструкция от "Киевгаза" в нашем материале.