Лічильник газу стукотить чи клацає: як розпізнати несправність

Деякі несправності лічильника газу можуть вказувати на небезпеку для мешканців житла

Не тільки вчасна передача показань лічильників газу потрібна для того, аби нарахування відповідали використанню. Сам прилад обліку має бути в справному стані.

Як зазначили у "БТК-Центр Комплект", якщо лічильник поводить себе дивно або ви втрутилися в його роботу — можна отримати штраф. Власні проблеми передусім виникають у старих чи дешевих лічильників.

Ознаки несправності газового лічильника:

Показання лічильника не змінюються під час використання газового приладу — при наступній повірці можна отримати чималий штраф.

— при наступній повірці можна отримати чималий штраф. Лічильник продовжує "накручувати", попри те, що всі газові прилади вимкнені — це може вказувати на несправність самого лічильника, так і на витік газу через нещільне з'єднання лічильника з газопроводом або несправний газовий прилад. Якщо ви відчули запах газу в приміщенні або поблизу нього, негайно перекрийте газовий кран на стояку, не вмикайте електроприлади або вимкніть ті, що вже працюють, відкрийте вікно для провітрювання, вийдіть на вулицю та зверніться до газового господарства.

— це може вказувати на несправність самого лічильника, так і на витік газу через нещільне з'єднання лічильника з газопроводом або несправний газовий прилад. Якщо ви відчули запах газу в приміщенні або поблизу нього, негайно перекрийте газовий кран на стояку, не вмикайте електроприлади або вимкніть ті, що вже працюють, відкрийте вікно для провітрювання, вийдіть на вулицю та зверніться до газового господарства. Якщо ви чуєте стукіт або інші незвичні звуки під час роботи лічильника.

Якщо дисплей чи цифри на табло нестабільно рухаються, чи зависають.

В двох останніх випадках лічильник може потребувати перевірки, ремонту або заміни, навіть якщо немає помітних відхилень у показаннях. Про несправний газовий лічильник необхідно негайно повідомити газову компанію, так само як і про випадково зірвану пломбу на лічильнику. Якщо цього не зробити — загрожує штраф.

Раніше "Телеграф" розповідав, як часто потрібно робити повірку лічильників води та за чий кошт. Зазначимо, що видів повірок лічильників води є два.