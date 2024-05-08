Субсидія "в один клік": як подати спрощену заяву в "Дії" та на порталі ПФУ

Вноситься мінімальна кількість даних, інші підтягнуться автоматично

Понад 50 тисяч домогосподарств в Україні мають право на отримання субсидії, але ним не скористалися. Зробити це можна просто — за допомогою спрощеної заяви, яку подають онлайн. На відміну від повної версії, її заповнення займе від 15 до 30 хвилин.

Зробити це можна на порталі Пенсійного фонду України чи на порталі "Дія". Також доступна заява в додатку ПФУ на смартфоні. У заяві зазначаються ім'я, прізвище, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та інших членів домогосподарства, адреса та банківський рахунок, на який здійснюватиметься виплата. Після завірення кваліфікованим електронним підписом заява надсилається.

Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на отримання житлової субсидії, Пенсійний фонд України отримує від державного реєстратора. Механізм подачі в "Дії" майже не відрізняється.

Як подати заяву про субсидію в "Дії"

Про рішення: розмір житлової субсидії, в разі призначення, причини відмови та порядок оскарження рішення заявника повідомляють через той канал, яким він скористався для подачі документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що має вказуватися в декларації про доходи та витрати при повній подачі документів. Там мають бути вказані також і дані членів родини, навіть якщо вони не проживають.