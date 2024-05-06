В травні українці отримають меншу субсидію: в чому причина

Сума субсидії залежить від доходів

В Україні понад 50 тисяч родин мають право отримувати субсидію, проте поки ним не скористалися. Для тих, хто вже отримує цей вид допомоги від держави, субсидія на неопалювальний період до 30 квітня 2025 року перепризначається автоматично за умови відсутності змін у матеріальному стані та складі сім’ї.

Варто звернути увагу, що в травні виплачують суму субсидії за квітень — у Пенсійному фонді наголосили, що вона буде меншою за попередні. Розмір допомоги на оплату опалення, газу та електрики для тих же цілей, розраховується з огляду на тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня. Через це виплату за квітень рахують застосовуючи соціальні нормативи на 15 днів квітня.

Нагадаємо також, що для того, щоб отримувати субсидію безперервно, частині одержувачів потрібно оновити свої дані, серед них ВПО, орендарі, родини де проживаючи менше ніж зареєстровано.

Оформити субсидію на неопалювальний період можуть і ті, чия оплата за комунальні послуги в опалювальний сезон не перевищувала обов’язковий відсоток платежу (сума субсидії була 0 грн) — потрібно подати для цього необхідні документи.

Як розповідав раніше "Телеграф", одержувачі субсидій протягом 30 днів зобов’язані надати до органів Пенсійного фонду України інформацію про зміни у матеріальному стані чи складі сім’ї. Невиконання цього може привести до втрати субсидії.