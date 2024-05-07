Аби отримати субсидію, не забудьте вказати все: про що треба розповісти в декларації про доходи
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На субсидію можуть претендувати працюючі люди чи пенсіонери, або ж ти, хто не має роботи з поважних причин або зареєстрований як безробітний
В травні в Україні потребуючі можуть претендувати на отримання субсидії на неопалювальний період. Якщо подати документи протягом 2 місяців з початку періоду — з 1 травня 2024 року, субсидію призначать до початку аналогічного періоду в 2025 році і нараховуватимуть зі старту сезону.
Для того, аби отримати субсидію, потрібно надати підтверджуючі особу документи, заяву та декларацію. Додаткові документи потрібні в ряді окремих випадків, як от довідка ВПЛ чи договір оренди. В декларації про доходи та витрати потрібно вказати не тільки свою інформацію.
В декларації вказують:
- загальні дані — прізвище, ім’я, по батькові заявника
- характеристики житлового приміщення/будинку (різні особові рахунки, площу, опалювальну площу, кількість поверхів тощо)
- особливості домогосподарства (багатодітна сім’я, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу)
- дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване/задеклароване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання (прізвище, ім’я, по батькові, сімейний стан, дата народження, серія та номер паспорта/свідоцтва про народження, РНОКПП)
- дані про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (прізвище, ім’я, по батькові, сімейний зв’язок, дата народження, серія та номер паспорта/свідоцтва про народження, РНОКПП)
- дані про види та суми доходів інформації про які немає в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі закордонні грошові перекази)
- дані про транспортні засоби молодші за 15 років з моменту випуску 15 років (крім мопеда, причепа), що належать не тільки людям з домогосподарства, а й членам їхніх родин
- дані про придбання нерухомості та цінних товарів, оплату послуг (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних), позики, благодійні чи статутні внески на суму понад 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
- дані придбання валюти та банківських металів на аналогічну суму
- дані про наявність депозитів та облігацій на понад 100 тис. гривень
- дані про суми аліментів виплачених членам домогосподарства та родини
- дані про нерухомість у власності.
Відповідальність за надання достовірної інформації лежить на заявнику. В разі виявлення неправдивих даних субсидію можуть змусити повернути.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні понад 50 тисяч домогосподарств мають право на отримання субсидії, проте ним не скористалися. Пенсійний фонд надіслав про це повідомлення в електронний кабінет.