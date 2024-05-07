Аби отримати субсидію, не забудьте вказати все: про що треба розповісти в декларації про доходи

На субсидію можуть претендувати працюючі люди чи пенсіонери, або ж ти, хто не має роботи з поважних причин або зареєстрований як безробітний

В травні в Україні потребуючі можуть претендувати на отримання субсидії на неопалювальний період. Якщо подати документи протягом 2 місяців з початку періоду — з 1 травня 2024 року, субсидію призначать до початку аналогічного періоду в 2025 році і нараховуватимуть зі старту сезону.

Для того, аби отримати субсидію, потрібно надати підтверджуючі особу документи, заяву та декларацію. Додаткові документи потрібні в ряді окремих випадків, як от довідка ВПЛ чи договір оренди. В декларації про доходи та витрати потрібно вказати не тільки свою інформацію.

В декларації вказують:

загальні дані — прізвище, ім’я, по батькові заявника

характеристики житлового приміщення/будинку (різні особові рахунки, площу, опалювальну площу, кількість поверхів тощо)

особливості домогосподарства (багатодітна сім’я, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу)

дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване/задеклароване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання (прізвище, ім’я, по батькові, сімейний стан, дата народження, серія та номер паспорта/свідоцтва про народження, РНОКПП)

дані про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (прізвище, ім’я, по батькові, сімейний зв’язок, дата народження, серія та номер паспорта/свідоцтва про народження, РНОКПП)

дані про види та суми доходів інформації про які немає в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі закордонні грошові перекази)

дані про транспортні засоби молодші за 15 років з моменту випуску 15 років (крім мопеда, причепа), що належать не тільки людям з домогосподарства, а й членам їхніх родин

дані про придбання нерухомості та цінних товарів, оплату послуг (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних), позики, благодійні чи статутні внески на суму понад 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії

дані придбання валюти та банківських металів на аналогічну суму

дані про наявність депозитів та облігацій на понад 100 тис. гривень

дані про суми аліментів виплачених членам домогосподарства та родини

дані про нерухомість у власності.

Відповідальність за надання достовірної інформації лежить на заявнику. В разі виявлення неправдивих даних субсидію можуть змусити повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні понад 50 тисяч домогосподарств мають право на отримання субсидії, проте ним не скористалися. Пенсійний фонд надіслав про це повідомлення в електронний кабінет.