Субсидия "в один клик": как подать упрощенное заявление в "Дие" и на портале ПФУ

Вносится минимальное количество данных, остальные подтянутся автоматически

Более 50 тысяч домохозяйств в Украине имеют право на получение субсидии, но они не воспользовались. Сделать это можно просто с помощью упрощенного заявления, которое подают онлайн. В отличие от полной версии ее заполнение займет от 15 до 30 минут.

Сделать это можно на портале Пенсионного фонда Украины или на портале "Дия". Также доступно заявление в приложении ПФУ на смартфоне. В заявлении указываются имя, фамилия, отчество, серия и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и других членов домохозяйства, адрес и банковский счет, на который будет производиться выплата. После заверения квалифицированной электронной подписью заявление направляется.

Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на получение жилищной субсидии, Пенсионный фонд Украины получает от государственного регистратора. Механизм подачи в "Дие" почти не отличается.

Как подать заявление о субсидии в "Дие"

О решении: размер жилищной субсидии в случае назначения, причины отказа и порядок обжалования решения заявителя сообщают через тот канал, которым он воспользовался для подачи документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должен указываться в декларации о доходах и расходах при полной подаче документов. Там должны быть указаны и данные членов семьи, даже если они не проживают.