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Отримати можна, але є нюанси: що потрібно знати про субсидії тим, хто орендують житло

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Як отримати субсидію тим, хто винаймає квартиру Новина оновлена 12 травня 2024, 08:31
Як отримати субсидію тим, хто винаймає квартиру. Фото Колаж "Телеграфу"

Тим, хто бажає отримати субсидію, потрібно відповідати необхідним критеріям

До категорій громадян, які мають право на отримання субсидій в Україні, входять і ті, хто орендує квартиру. І тут є деякі нюанси, які слід врахувати.

Щоб успішно отримати виплати, ця категорія українців має відповідати певним критеріям. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Так, субсидія може бути призначена одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані у будинку, але орендують їх. Для отримання субсидії потрібний договір оренди.

Важливо зважити на те, що у разі внутрішньо переміщених осіб житлову субсидію можуть призначити без договору оренди. Для цього необхідно подати онлайн чи офлайн заяву до Пенсійного фонду України.

Також у Мінсоцполітики нагадали громадянам, що субсидії не можуть бути призначені одночасно за фактичним місцем проживання, а також за місцем реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з українських областей збільшили розмір субсидії. На неопалювальний сезон вона тепер буде вп’ятеро вищою. Перерахунок буде здійснений автоматично.

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#Україна #Гроші #Субсидія