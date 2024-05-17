Даже из дома выходить не нужно: как подать документы на субсидию онлайн

Можно воспользоваться упрощенной формой заявления, если ваше домохозяйство без особенностей

С 1 мая в Украине назначают субсидии на неотапливаемый период. Для тех, кто уже раньше получал помощь, ее в большинстве своем продолжают автоматически. Тем же, кто подает документы впервые или относится к отдельным категориям, например ВПЛ или арендаторам, документы нужно подавать в Пенсионный фонд.

Онлайн это можно сделать несколькими способами. Среди них: веб-портал "Дия", веб-портал Пенсионного фонда и отдельное приложение ПФУ. Отметим, что для подачи документов онлайн некоторые из них нужно иметь в отсканированном виде, например справку об учете внутренне перемещенных лиц.

В основном механизм схож — нужно авторизоваться на веб-порталах через квалифицированную электронную подпись или банк. Затем выбрать соответствующий раздел "Подача заявления на получение субсидии" и заполнить даные в выпадающих окнах. Там нужно внести данные об адресе домохозяйства, его особенностях, предоставителях коммунальных услуг, а также о заявителе, его семье, проживающих в домохозяйстве и их ближайших родственниках. Если кто-то из зарегистрированных не проживает по адресу, документы, подтверждающие непроживание, также прилагаются.

Можно попытаться подать упрощенную форму заявления – тогда большая часть данных берется из реестров Пенсионным фондом напрямую. Такой способ подачи проще занимает меньше времени, однако все данные должны быть в реестрах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему субсидия в мае будет меньше, чем в предыдущие месяцы. Это связано с тем, что отопительный период закончился в середине апреля.