Як безробітному отримати субсидію: названа ще одна можливість

Субсидії призначають тим, хто не може самостійно сплатити за комунальні послуги

З початку травня в Україні перепризначають житлові субсидії. Більшості отримувачів їх продовжують автоматично, однак є і ті категорії яким потрібно звернутися за житловою субсидією знову.

Серед таких — домогосподарства, де є люди з доходами менше за мінімальну зарплату або які не сплачують єдиний соціальний внесок. Дохід працездатної особи у розмірі не менше мінімалки та сплата ЄСВ — одна з умов призначення житлової субсидії.

При цьому допомогу можуть призначити і без цього, за умови, що людина зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна або ж має іншу вагому причину. Серед таких — проходження навчання або лікування. У Пенсійному фонді розповіли, що субсидію можуть призначити на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії про тривалу хворобу.

Додамо, що якщо людина втратила роботу вже під час дії воєнного стану і зареєструвалася в службі зайнятості як безробітна, субсидія надається без урахування зарплати за попереднім місцем роботи, а з огляду на розмір призначеної допомоги по безробіттю. Зазначимо також, якщо людина втратила роботу, але продовжувала самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі не менший за мінімальний, то вона може претендувати на отримання допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що людям, які вже досягли пенсійного віку, але стажу на пенсію не вистачає можуть виплачувати субсидію. Для цього потрібно мати статус малозабезпеченої особи.