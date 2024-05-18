Не "дорога ложка к обеду": як правильно та красиво перекласти цей вислів на українську

Один з них — "невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто"

В українській мові є чимало відповідників до вислову "дорога ложка к обеду". Його часто перекладають дослівно з російської на українську мову, отримуючи "дорога ложка до обіду", але, на думку мовознавців, це помилковий варіант.

Тож "Телеграф" зібрав українські відповідники цьому вислову. Зауважимо, що деякі з них є літературними варіантами, як от "до обіду ложка, а після — не треба", а деякі, як от "невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто", є більш простонародними, тому зустрічаються рідко.

Найбільш яскравим прикладом, на думку Олександра Авраменка, є вислів "дороге яйце до Великодня" або ж "дорога крашанка до Великодня".

Але є й інші відповідники:

дорога ложка до обіду, а пообідавши, то й під лаву;

поміч у свій час, як дощ у посуху;

невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто.

Нагадаємо, що ми розповідали, чому українською не варто казати "уют". За різними версіями це слово може мати праслов’янське походження (від того ж кореня, що і "приют", "ютиться") або латиське походження (jumta означає "дах", "укриття").

Раніше "Телеграф" писав, що деякі допускають використання в українській мові фрази "ранок мудріший за вечір", допускаючи прямий переклад відомого російського фразеологізму "утро вечера мудренее", але це калька.