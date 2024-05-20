Глевкий, виплигом та галузка: автентичні українські слова, що повертаються до широко вжитку

Ці слова вживали наші пращури

До Радянського Союзу українська мова була значно багатшою. Проте, на щастя, частина слів, які ще у 90-х роках звучали дивно, якщо не екзотично, нині звучать природно, оскільки так і має бути.

Наприклад, "горнятко", "смаколики", "дітлахи".

"Телеграф" зробив добірку слів, якими ще сотню років тому широко послуговувалися наші пращури, проте за часів Радянщини слова ці були репресовані та з часом забуті. Відродимо їх.

виплигом — хутко, жваво

вчвал — галопом, великими стрибками

витребеньки — вигадки, примхи, забаганки

галузка — пагін дерева, чагарника, а також трав'янистої рослини

вихилясом — вигинаючись, звиваючись

галасвіта — невідомо куди; кудись

вакація – канікули

хідник – тротуар

виїмок – виняток

партика – скибка

засновок – гіпотеза

обрус – скатертина

тепломір – термометр

підсоння – клімат

чудуватися – дивуватися

бережина — берегова лінія

далебі — чесне слово

глевкий — недопечений

Варто зазначити, що радянська влада не лише змінювала цілі слова, як-от "будущина" на "майбутнє", а й вилучала невідповідні префікси й суфікси для того, аби якомога більше наблизити українську мову до російської. Наприклад, слово "надвиробництво" змінилося на "перевиробництво".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що як правильно сказати "переслідую ціль" українською. Це словосполучення можна зустріти не лише в художній літературі, а й у деяких словниках.