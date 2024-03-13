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Змушують посміхатися: найкумедніші козацькі прізвища

Автор
Уляна Виноградова Уляна Виноградова
Дата публікації
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Автор
Український козак Новина оновлена 13 березня 2024, 12:40
Український козак. Фото pinterest.com

В інших мовах аналогів таких найменувань немає

В Україні є прізвища, які пішли від козаків. Носять їх лише істинні українці.

Це — колоритні прізвища з гумористичним відтінком, які виникли в Запорозькій Січі. "Телеграф" розповідає, які саме прізвища свідчать про те, що ваші предки були козаками.

Отож, якщо вам доводилось зустрічатися з людиною з прізвищем, наприклад, Нагнибіда чи Перебийніс, знайте — пращури такої людини були козаками.

Серед інших козацьких прізвищ також:

  • Майборода,
  • Тягнирядно,
  • Неїжборщ,
  • Гризидуб,
  • Затуливітер,
  • Вирвикишка,
  • Несвятипаска,
  • Завалипіч,
  • Гуляйдень.

В інших мовах аналогів таких найменувань немає. Це особливість української системи особових назв. У вищезазначених прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та викликають добру посмішку.

Раніше "Телеграф" писав, що в сучасній Україні є люди з прізвищами, що вказують на давньогрецьке коріння. Це не дивно, адже у південній частині нашої країни VII-V ст. до зв. е. існували давньогрецькі міста-держави.

Теги:
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