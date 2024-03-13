Змушують посміхатися: найкумедніші козацькі прізвища
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В інших мовах аналогів таких найменувань немає
В Україні є прізвища, які пішли від козаків. Носять їх лише істинні українці.
Це — колоритні прізвища з гумористичним відтінком, які виникли в Запорозькій Січі. "Телеграф" розповідає, які саме прізвища свідчать про те, що ваші предки були козаками.
Отож, якщо вам доводилось зустрічатися з людиною з прізвищем, наприклад, Нагнибіда чи Перебийніс, знайте — пращури такої людини були козаками.
Серед інших козацьких прізвищ також:
- Майборода,
- Тягнирядно,
- Неїжборщ,
- Гризидуб,
- Затуливітер,
- Вирвикишка,
- Несвятипаска,
- Завалипіч,
- Гуляйдень.
В інших мовах аналогів таких найменувань немає. Це особливість української системи особових назв. У вищезазначених прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та викликають добру посмішку.
Раніше "Телеграф" писав, що в сучасній Україні є люди з прізвищами, що вказують на давньогрецьке коріння. Це не дивно, адже у південній частині нашої країни VII-V ст. до зв. е. існували давньогрецькі міста-держави.