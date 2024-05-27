Нарахували нульову субсидію: що це означає та що з цим робити

Варто ретельно перевірити подані документи, чи не припустилися ви помилок, а якщо ні — трохи почекати

Травень та червень — місяці, коли українці можуть подати документи на отримання субсидії на неопалювальний період, щоб отримувати її в повному розмірі. Однак може статися, що допомогу на оплату житлово-комунальних послуг нарахують в сумі 0,00 грн.

В Пенсійному фонді нагадали, що субсидії — це не стала сума для всіх, а вираховується як різниця між нарахованою вартістю комунальних послуг в межах соціальних нормативів та обов'язковим платежем. Останній випливає з доходів домогосподарства за певний період. Якщо подавати документи на неопалювальний сезон 2024 — з прибутків за 3 та 4 квартали 2023 року.

Якщо обов'язковий платіж буде більше або дорівнювати вартості житлово-комунальних послуг, то сума субсидії буде 0,00 грн. Якщо так сталося в неопалювальний період, то на це могло вплинути зниження вартості послуг через відсутність плати за опалення.

Зазначимо, що Пенсійний фонд закликав тих, кому в минулому сезоні отримав призначення нульової субсидії звернутися до ПФУ для перерахунку на новий сезон. Це означає, що навіть якщо ви на неопалювальний період субсидію не отримали — з жовтня все може змінитися з початком опалювального періоду та зростанням вартості комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як отримати субсидію на оплату комунальних послуг тим, хто винаймає житло. Для орендарів є свої нюанси.