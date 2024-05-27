Насчитали нулевую субсидию: что это значит и что с этим делать

Стоит тщательно проверить представленные документы, не допустили ли вы ошибок, а если нет — подождать немного

Май и июнь – месяцы, когда украинцы могут подать документы на получение субсидии на неотапливаемый период, чтобы получать ее в полном размере. Однако может случиться, что пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг будет начислено в сумме 0,00 грн.

В Пенсионном фонде напомнили, что субсидии — это не постоянная сумма для всех, а рассчитывается как разница между начисленной стоимостью коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и обязательным платежом. Последний следует из доходов домохозяйства за определенный период. Если подавать документы на неотапливаемый сезон 2024 — из прибыли за 3 и 4 квартала 2023 года.

Если обязательный платеж будет больше или равняться стоимости жилищно-коммунальных услуг, то сумма субсидии будет 0,00 грн. Если так произошло в неотапливаемый период, то на это могло повлиять снижение стоимости услуг из-за отсутствия платы за отопление.

Пенсионный фонд призвал тех, кому в прошлом сезоне получил назначение нулевой субсидии обратиться в ПФУ для пересчета на новый сезон. Это значит, что даже если вы на неотапливаемый период субсидию не получили — с октября все может измениться с началом отопительного периода и ростом стоимости коммунальных услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как получить субсидию на оплату коммунальных услуг тем, кто снимает жилье. Для арендаторов есть свои нюансы.