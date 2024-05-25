Травень добігає кінця: що буде з субсидіями в червні
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Червень — останній місяць, щоб подати документи та отримати субсидію за повний неопалювальний період
З 1 травня в Україні настав неопалювальний період при призначенні субсидії. Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг перераховують більшості отримувачів автоматично, однак деяким категоріям потрібно звернутися в Пенсійний фонд.
В ПФУ нагадали, що при зверненні з 1 травня субсидію призначають до 30 квітня 2025 року. На цей же період вона перераховується, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства. Не обов'язково звертатися по субсидію одразу в травні. Якщо звернутися протягом двох місяців, тобто ще й в червні, то субсидію нараховуватимуть спочатку неопалювального періоду.
Також протягом червня є час звернутися за продовженням житлової субсидії або пільги на оплату комунальних послуг певній категорії населення, яка відповідає чотирьом наступним критеріям:
- людина отримує житлово-комунальну субсидію або пільгу
- отримувала її 24 лютого 2022 року
- жила або живе на тимчасово окупованій території або там де йдуть активні бойові дії
- не звертались до Пенсійного фонду або соцзахисту для перепризначення субсидії та пільг.
Правила надання субсидій в червні змінюватися не будуть. Також без змін залишиться перелік документів, які потрібно надати. Нагадаємо — це заява та декларація про доходи. Свою особу потрібно буде підтвердити паспортом або заміняючим його документом при подачі особисто в Пенсійному фонді.
Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих випадків, коли зареєстровані особи не проживають у житлі, а живуть окремо в іншому місці є визначений порядок дій. Потрібно підтвердити не проживання особи, для того, щоб на неї не розраховувалися соціальні норми.