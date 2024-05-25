Травень добігає кінця: що буде з субсидіями в червні

Червень — останній місяць, щоб подати документи та отримати субсидію за повний неопалювальний період

З 1 травня в Україні настав неопалювальний період при призначенні субсидії. Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг перераховують більшості отримувачів автоматично, однак деяким категоріям потрібно звернутися в Пенсійний фонд.

В ПФУ нагадали, що при зверненні з 1 травня субсидію призначають до 30 квітня 2025 року. На цей же період вона перераховується, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства. Не обов'язково звертатися по субсидію одразу в травні. Якщо звернутися протягом двох місяців, тобто ще й в червні, то субсидію нараховуватимуть спочатку неопалювального періоду.

Також протягом червня є час звернутися за продовженням житлової субсидії або пільги на оплату комунальних послуг певній категорії населення, яка відповідає чотирьом наступним критеріям:

людина отримує житлово-комунальну субсидію або пільгу

отримувала її 24 лютого 2022 року

жила або живе на тимчасово окупованій території або там де йдуть активні бойові дії

не звертались до Пенсійного фонду або соцзахисту для перепризначення субсидії та пільг.

Правила надання субсидій в червні змінюватися не будуть. Також без змін залишиться перелік документів, які потрібно надати. Нагадаємо — це заява та декларація про доходи. Свою особу потрібно буде підтвердити паспортом або заміняючим його документом при подачі особисто в Пенсійному фонді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих випадків, коли зареєстровані особи не проживають у житлі, а живуть окремо в іншому місці є визначений порядок дій. Потрібно підтвердити не проживання особи, для того, щоб на неї не розраховувалися соціальні норми.