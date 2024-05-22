Не втрачайте можливість: як подати документи на субсидію в травні

Від доходів родини залежать сума обов'язкового платежу та сума субсидії

В Україні в травні призначають субсидії на неопалювальний період. Отримати допомогу на сплату комунальних послуг можна до 30 квітня 2025 року. Призначається вона на рік, при переході з неопалювального на опалювальний сезон субсидію перераховують більшості отримувачів автоматично.

У Пенсійному фонді зазначають, що подавати документи для отримання субсидії спочатку сезону не обов'язково в травні. Для цього в українців та іноземців, що легально проживають в нашій державі, є цілих два місяці — в такому випадку субсидію призначають з початку сезону.

Окремим категоріям громадян потрібно подавати документи заново, навіть якщо вони вже отримували субсидію. Серед таких категорій: ті, хто є внутрішньо переміщеними особами, хто проживає в орендованому житлі та отримує на нього субсидію, а також ті родини, в яких зареєстрованих людей більше, аніж фактично проживаючих.

Для того, щоб подати документи на отримання субсидії можна скористатися як онлайн способом, так і прийти особисто в Пенсійний фонд або ЦНАП. Вам знадобляться:

заява

декларація про доходи та витрати

паспорт або інший документ, що ідентифікує особу за відсутності паспорта

додатково: довідка ВПО, договір оренди, договір про реструктуризацію боргу, підтверджуючи документи про непроживання особи за місцем реєстрації.

Зауважте, якщо подавати документи онлайн — всі довідки потрібно відсканувати, а замість надання паспорта як підтвердження особи, документ завіряється кваліфікованим електронним підписом. Подати онлайн документи можна на порталі "Дія" та порталі Пенсійного фонду, а також у спеціальному додатку ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для частини отримувачів субсидії, зокрема тих, хто проживав на окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, змінилися деякі умови надання субсидій. Цим людям, якщо вони відповідають ще трьом категоріям, потрібно звернутися до Пенсійного фонду до 1 липня обов'язково.