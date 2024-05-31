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Знадобиться 15 хвилин: як подати документи на субсидію через "Дію"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Субсидія допоможе з оплатою рахунків Новина оновлена 31 травня 2024, 09:31
Субсидія допоможе з оплатою рахунків

Кожному домогосподарству призначають свій обов'язковий платіж

Родини, які не можуть впоратися із тягарем комунальних платежів можуть претендувати на отримання субсидії на їхню оплату від держави. З 1 травня по 30 вересня призначаються субсидії на неопалювальний період.

Подати документи онлайн можна на порталі "Дія" — наразі там запущений скорочений процес подачі, коли більшість даних підтягується із різних реєстрів без участі заявника. Витратити на подачу документів можна від 10 до 15 хвилин, а заповнювати потрібно тільки 7 полів. Ця послуга доступна тим людям, які вперше оформлюють допомогу.

Для того, аби подати документи на отримання субсидії на порталі "Дія":

  • Авторизація чи реєстрація на diia.gov.ua. Потрібно мати електронний підпис чи авторизуватися через банк.
  • Обрати послугу "Заява на субсидію".
  • Перевірити та оновити за потреби дані профілю.
  • Вказати адресу оформлення субсидії.
  • Обрати послуги та заповнити дані про них.
  • Вказати IBAN банківського рахунку, куди приходитимуть гроші.
  • Вказати дані зареєстрованих чи фактично проживаючих (для орендарів та ВПО) та їхніх родичів.
  • Перевірити введене та підписати заяву.

Раніше "Телеграф" розповідав, що документи онлайн можна також подати на порталі Пенсійного фонду. Там же у разі призначення субсидії можна подивитися дані про неї.

Теги:
#Субсидія #Субсидії