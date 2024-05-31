Знадобиться 15 хвилин: як подати документи на субсидію через "Дію"

Кожному домогосподарству призначають свій обов'язковий платіж

Родини, які не можуть впоратися із тягарем комунальних платежів можуть претендувати на отримання субсидії на їхню оплату від держави. З 1 травня по 30 вересня призначаються субсидії на неопалювальний період.

Подати документи онлайн можна на порталі "Дія" — наразі там запущений скорочений процес подачі, коли більшість даних підтягується із різних реєстрів без участі заявника. Витратити на подачу документів можна від 10 до 15 хвилин, а заповнювати потрібно тільки 7 полів. Ця послуга доступна тим людям, які вперше оформлюють допомогу.

Для того, аби подати документи на отримання субсидії на порталі "Дія":

Авторизація чи реєстрація на diia.gov.ua. Потрібно мати електронний підпис чи авторизуватися через банк.

Обрати послугу "Заява на субсидію".

Перевірити та оновити за потреби дані профілю.

Вказати адресу оформлення субсидії.

Обрати послуги та заповнити дані про них.

Вказати IBAN банківського рахунку, куди приходитимуть гроші.

Вказати дані зареєстрованих чи фактично проживаючих (для орендарів та ВПО) та їхніх родичів.

Перевірити введене та підписати заяву.

Раніше "Телеграф" розповідав, що документи онлайн можна також подати на порталі Пенсійного фонду. Там же у разі призначення субсидії можна подивитися дані про неї.