Знадобиться 15 хвилин: як подати документи на субсидію через "Дію"
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Кожному домогосподарству призначають свій обов'язковий платіж
Родини, які не можуть впоратися із тягарем комунальних платежів можуть претендувати на отримання субсидії на їхню оплату від держави. З 1 травня по 30 вересня призначаються субсидії на неопалювальний період.
Подати документи онлайн можна на порталі "Дія" — наразі там запущений скорочений процес подачі, коли більшість даних підтягується із різних реєстрів без участі заявника. Витратити на подачу документів можна від 10 до 15 хвилин, а заповнювати потрібно тільки 7 полів. Ця послуга доступна тим людям, які вперше оформлюють допомогу.
Для того, аби подати документи на отримання субсидії на порталі "Дія":
- Авторизація чи реєстрація на diia.gov.ua. Потрібно мати електронний підпис чи авторизуватися через банк.
- Обрати послугу "Заява на субсидію".
- Перевірити та оновити за потреби дані профілю.
- Вказати адресу оформлення субсидії.
- Обрати послуги та заповнити дані про них.
- Вказати IBAN банківського рахунку, куди приходитимуть гроші.
- Вказати дані зареєстрованих чи фактично проживаючих (для орендарів та ВПО) та їхніх родичів.
- Перевірити введене та підписати заяву.
Раніше "Телеграф" розповідав, що документи онлайн можна також подати на порталі Пенсійного фонду. Там же у разі призначення субсидії можна подивитися дані про неї.