Чи призначена субсидія: як дізнатися деталі про нарахування допомоги

На відповідь ПФУ дається обмежений час

В Україні продовжують призначати субсидії на неопалювальний період. Якщо ви подали документи — за 10 днів має надійти відповідь від Пенсійного фонду. В разі негативного рішення про це також повідомляють заявника.

Для того, щоб самостійно перевірити, чи призначили державну допомогу на оплату комунальних послуг, потрібно скористатися онлайн-способом. В особистому кабінеті на портал Пенсійного фонду з'явиться відповідне сповіщення.

Щоб перевірити субсидію на порталі ПФУ:

Авторизуйтесь. Це можна зробити за допомогою електронного підпису, через "Дію" чи ваш банк. В лівому полі знайдіть "Мої повідомлення". Перейдіть в "Індивідуальні повідомлення".

В тому ж розділі буде знаходитися сповіщення, якщо ви потенційно є отримувачем житлової субсидії, але не подавали заявку. ПФУ сповіщає про таку можливість — є понад 50 тисяч домогосподарств, які можуть претендувати на допомогу.

Мої повідомлення на порталі ПФУ

ПФУ повідомить не тільки про надання субсидії, а й про непризначення та відмову. В разі відмови інформування може надійти через портал ПФУ, портал "Дія", телефоном або в паперовій формі з зазначенням причини, чому допомогу не призначено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дані отримувачів субсидії мають оновлюватися заявником в разі змін. Про них потрібно повідомляти протягом місяця.