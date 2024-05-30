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Чи призначена субсидія: як дізнатися деталі про нарахування допомоги

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Субсидія покриває різницю між нарахуваннями за послуги ЖКГ та обов'язковим платежем Новина оновлена 30 травня 2024, 09:46
Субсидія покриває різницю між нарахуваннями за послуги ЖКГ та обов'язковим платежем. Фото Голос UA

На відповідь ПФУ дається обмежений час

В Україні продовжують призначати субсидії на неопалювальний період. Якщо ви подали документи — за 10 днів має надійти відповідь від Пенсійного фонду. В разі негативного рішення про це також повідомляють заявника.

Для того, щоб самостійно перевірити, чи призначили державну допомогу на оплату комунальних послуг, потрібно скористатися онлайн-способом. В особистому кабінеті на портал Пенсійного фонду з'явиться відповідне сповіщення.

Щоб перевірити субсидію на порталі ПФУ:

  1. Авторизуйтесь. Це можна зробити за допомогою електронного підпису, через "Дію" чи ваш банк.
  2. В лівому полі знайдіть "Мої повідомлення".
  3. Перейдіть в "Індивідуальні повідомлення".

В тому ж розділі буде знаходитися сповіщення, якщо ви потенційно є отримувачем житлової субсидії, але не подавали заявку. ПФУ сповіщає про таку можливість — є понад 50 тисяч домогосподарств, які можуть претендувати на допомогу.

Мої повідомлення на порталі ПФУ
Мої повідомлення на порталі ПФУ

ПФУ повідомить не тільки про надання субсидії, а й про непризначення та відмову. В разі відмови інформування може надійти через портал ПФУ, портал "Дія", телефоном або в паперовій формі з зазначенням причини, чому допомогу не призначено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дані отримувачів субсидії мають оновлюватися заявником в разі змін. Про них потрібно повідомляти протягом місяця.

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