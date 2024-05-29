Субсидія на літо: як отримати та коли подавати документи

В Україні субсидію отримують сотні тисяч домогосподарств

В травні частина українців отримали субсидію меншу, ніж в попередні місяці. Це пов’язано із завершенням опалювального періоду в квітні. З 1 травня по 30 вересня триватиме неопалювальний період.

Розмір субсидії залежить від сезону, зазначає Наталія Вєчканова, заступник начальника Головного управління ПФУ на Одещині. "Більшості категорій громадян буде перераховуватись на неопалюваний сезон в автоматичному режимі — додає посадовиця, — але є деякі категорії осіб яким все ж таки потрібно прийти і оновити документи". Це потрібно робити коли змінилась кількість зареєстрованих осіб, якщо заявник орендує житло, є ВПО, коли фактично мешкають менше ніж зареєстровано людей.

Що ж до часу подачі, то для нових отримувачів субсидії, або тих, хто подає документи повторно, то в ПФУ наголосили — час ще є. "Якщо людина до нас звернеться у травні, у червні, то ми будемо призначати субсидію з початку неопалюваного сезону. Якщо людина звернеться до нас вже в серпні або вересні, то тут уже буде призначення з місяця подання заяви", — розповіла Наталія Вєчканова.

Основні документи — заява, декларація та посвідчення особи. Для нестандартних ситуацій фахівець ПФУ порекомендує, ще що потрібно донести для того, щоб субсидія була призначена. Подати документи можна в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою, онлайн через портал ПФУ тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких випадках потрібен акт обстеження житлових умов домогосподарства. Серед таких — різниця в кількості зареєстрованих та проживаючих осіб.