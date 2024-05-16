Час є до 1 липня: кому з отримувачів субсидії потрібно обов'язково звернутися до ПФУ
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Людина має одночасно відповідати чотирьом критеріям
Деякі громадяни України мають право одночасно і на житлово-комунальну субсидію, і на пільгу. Отримувати можна тільки один вид допомоги.
В Пенсійному фонді звернулися до тих людей, які одночасно з отриманням житлово-комунальної субсидії чи пільги відповідають ще трьом критеріям. Їх для продовження виплат потрібно звернутися до ПФУ до 1 липня до 2024 року.
Якщо крім отримання допомоги від держави на оплату комунальних послуг ви одночасно:
- були станом на 24 лютого 2022 року отримувачем субсидії чи пільги
- жили чи живете в зоні бойових дій або на окупованій території
- з 24 лютого 2022 року не звертались до соцзахисту чи ПФУ для перепризначення виплати допомоги (субсидії/пільги) на комунальні послуги.
Як звернутися до Пенсійного фонду з документами:
- прийти особисто в сервісні центри ПФУ,
- звернутися до уповноважених осіб територіальної ради,
- особисто через ЦНАП,
- поштою на адресу органу ПФУ,
- через вебпортал електроних послуг ПФУ
- через вебпортал "Дія"
- через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в травні більшості отримувачів субсидії їх перераховують автоматично. Однак частині одержувачів, зокрема ВПО та орендарям, потрібно заново подавати документи в Пенсійний фонд.