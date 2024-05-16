Час є до 1 липня: кому з отримувачів субсидії потрібно обов'язково звернутися до ПФУ

Людина має одночасно відповідати чотирьом критеріям

Деякі громадяни України мають право одночасно і на житлово-комунальну субсидію, і на пільгу. Отримувати можна тільки один вид допомоги.

В Пенсійному фонді звернулися до тих людей, які одночасно з отриманням житлово-комунальної субсидії чи пільги відповідають ще трьом критеріям. Їх для продовження виплат потрібно звернутися до ПФУ до 1 липня до 2024 року.

Якщо крім отримання допомоги від держави на оплату комунальних послуг ви одночасно:

були станом на 24 лютого 2022 року отримувачем субсидії чи пільги

жили чи живете в зоні бойових дій або на окупованій території

з 24 лютого 2022 року не звертались до соцзахисту чи ПФУ для перепризначення виплати допомоги (субсидії/пільги) на комунальні послуги.

Як звернутися до Пенсійного фонду з документами:

прийти особисто в сервісні центри ПФУ,

звернутися до уповноважених осіб територіальної ради,

особисто через ЦНАП,

поштою на адресу органу ПФУ,

через вебпортал електроних послуг ПФУ

через вебпортал "Дія"

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в травні більшості отримувачів субсидії їх перераховують автоматично. Однак частині одержувачів, зокрема ВПО та орендарям, потрібно заново подавати документи в Пенсійний фонд.