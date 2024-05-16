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Час є до 1 липня: кому з отримувачів субсидії потрібно обов'язково звернутися до ПФУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Для тих, хто жив чи живе на особливих територіях — потрібно звернутися у ПФУ Новина оновлена 16 травня 2024, 07:47
Для тих, хто жив чи живе на особливих територіях — потрібно звернутися у ПФУ. Фото Колаж "Телеграфу"

Людина має одночасно відповідати чотирьом критеріям

Деякі громадяни України мають право одночасно і на житлово-комунальну субсидію, і на пільгу. Отримувати можна тільки один вид допомоги.

В Пенсійному фонді звернулися до тих людей, які одночасно з отриманням житлово-комунальної субсидії чи пільги відповідають ще трьом критеріям. Їх для продовження виплат потрібно звернутися до ПФУ до 1 липня до 2024 року.

Якщо крім отримання допомоги від держави на оплату комунальних послуг ви одночасно:

  • були станом на 24 лютого 2022 року отримувачем субсидії чи пільги
  • жили чи живете в зоні бойових дій або на окупованій території
  • з 24 лютого 2022 року не звертались до соцзахисту чи ПФУ для перепризначення виплати допомоги (субсидії/пільги) на комунальні послуги.

Як звернутися до Пенсійного фонду з документами:

  • прийти особисто в сервісні центри ПФУ,
  • звернутися до уповноважених осіб територіальної ради,
  • особисто через ЦНАП,
  • поштою на адресу органу ПФУ,
  • через вебпортал електроних послуг ПФУ
  • через вебпортал "Дія"
  • через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в травні більшості отримувачів субсидії їх перераховують автоматично. Однак частині одержувачів, зокрема ВПО та орендарям, потрібно заново подавати документи в Пенсійний фонд.

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