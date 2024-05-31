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Потребуется 15 минут: как подать документы на субсидию через "Дию"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидия поможет с оплатой счетов Новость обновлена 31 мая 2024, 09:31
Субсидия поможет с оплатой счетов

Каждому домохозяйству назначают свой обязательный платеж

Семьи, которые не могут справиться с бременем коммунальных платежей, могут претендовать на получение субсидии на их оплату от государства. С 1 мая по 30 сентября назначаются субсидии на неотапливаемый период.

Подать документы онлайн можно на портале "Дия" — там запущен сокращенный процесс подачи, когда большинство данных подтягивается из разных реестров без участия заявителя. Потратить на подачу документов можно от 10 до 15 минут, а заполнять нужно только 7 полей. Эта услуга доступна тем людям, впервые оформляющим помощь.

Чтобы подать документы на получение субсидии на портале "Дия":

  • Авторизация или регистрация на diia.gov.ua. Необходимо иметь электронную подпись или авторизоваться через банк.
  • Выбрать услугу "Заявление на субсидию".
  • Проверьте и обновите при необходимости данные профиля.
  • Указать адрес оформления субсидии.
  • Выбрать услуги и заполнить данные о них.
  • Указать IBAN банковскому счету, куда будут приходить деньги.
  • Указать данные зарегистрированных или фактически проживающих (для арендаторов и ВПЛ) и их родственников.
  • Проверить введенное и подписать заявление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что документы онлайн можно также подать на портале Пенсионного фонда. Там же при назначении субсидии можно посмотреть данные о ней.

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