Потребуется 15 минут: как подать документы на субсидию через "Дию"
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Каждому домохозяйству назначают свой обязательный платеж
Семьи, которые не могут справиться с бременем коммунальных платежей, могут претендовать на получение субсидии на их оплату от государства. С 1 мая по 30 сентября назначаются субсидии на неотапливаемый период.
Подать документы онлайн можно на портале "Дия" — там запущен сокращенный процесс подачи, когда большинство данных подтягивается из разных реестров без участия заявителя. Потратить на подачу документов можно от 10 до 15 минут, а заполнять нужно только 7 полей. Эта услуга доступна тем людям, впервые оформляющим помощь.
Чтобы подать документы на получение субсидии на портале "Дия":
- Авторизация или регистрация на diia.gov.ua. Необходимо иметь электронную подпись или авторизоваться через банк.
- Выбрать услугу "Заявление на субсидию".
- Проверьте и обновите при необходимости данные профиля.
- Указать адрес оформления субсидии.
- Выбрать услуги и заполнить данные о них.
- Указать IBAN банковскому счету, куда будут приходить деньги.
- Указать данные зарегистрированных или фактически проживающих (для арендаторов и ВПЛ) и их родственников.
- Проверить введенное и подписать заявление.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что документы онлайн можно также подать на портале Пенсионного фонда. Там же при назначении субсидии можно посмотреть данные о ней.