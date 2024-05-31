Потребуется 15 минут: как подать документы на субсидию через "Дию"

Каждому домохозяйству назначают свой обязательный платеж

Семьи, которые не могут справиться с бременем коммунальных платежей, могут претендовать на получение субсидии на их оплату от государства. С 1 мая по 30 сентября назначаются субсидии на неотапливаемый период.

Подать документы онлайн можно на портале "Дия" — там запущен сокращенный процесс подачи, когда большинство данных подтягивается из разных реестров без участия заявителя. Потратить на подачу документов можно от 10 до 15 минут, а заполнять нужно только 7 полей. Эта услуга доступна тем людям, впервые оформляющим помощь.

Чтобы подать документы на получение субсидии на портале "Дия":

Авторизация или регистрация на diia.gov.ua. Необходимо иметь электронную подпись или авторизоваться через банк.

Выбрать услугу "Заявление на субсидию".

Проверьте и обновите при необходимости данные профиля.

Указать адрес оформления субсидии.

Выбрать услуги и заполнить данные о них.

Указать IBAN банковскому счету, куда будут приходить деньги.

Указать данные зарегистрированных или фактически проживающих (для арендаторов и ВПЛ) и их родственников.

Проверить введенное и подписать заявление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что документы онлайн можно также подать на портале Пенсионного фонда. Там же при назначении субсидии можно посмотреть данные о ней.