Як у побуті використовували воду з-під макаронів: несподівані лайфхаки з СРСР

Радянські господині вимудрялися як могли, щоб у будинку було чисто, але при цьому не витратити жодної копійки

У СРСР не було такого розмаїття продуктів та засобів побутової хімії, як зараз. Тому господиням доводилося вигадувати різні способи, щоб привести себе до ладу або прибратися в будинку. Мало хто знає, але чи не універсальним засобом у цих випадках виступала вода з-під макаронів.

"Телеграф" розповість про те, як у Радянському союзі застосовували цю рідину. Вважалося, що вода, у якій варилися макарони, дуже корисна, але за умови, що під час варіння не додавали сіль.

Мили дзеркала та вікна

У воді з-під макаронних виробів залишалося багато крохмалю. Він може витягувати вологу і жир, а також утворювати плівку (пригадаємо кисіль, що охолонув). Радянські господині змочували у цій воді губку, якою й мили скляні поверхні чи дзеркала. Потім поверхні давали повністю висохнути та протирали сухою ганчіркою.

Крохмалили речі

У СРСР було заведено заощаджувати абсолютно на всьому. І хоча крохмаль коштував копійки, люди намагалися зробити все, щоб зберегти і їх. Тому постільну білизну та сорочки з бавовняної тканини після прання замочували у воді з-під макаронів. Нитки просочувалися крохмалем і після висихання ставали твердішими. А якщо під час прасування збризкати водою накрохмалену річ, то полісахарид знову розм’якшиться і складки розгладжуватимуться легше.

Вважалося, що речі, після просочення в крохмалі, служили довше, а до світлих речей чи постільної білизни поверталося білизна.

Доглядали волосся

Після того, як помили волосся шампунем, жінки споліскували його водою, в якій до цього варили макарони. Крохмаль склеював лусочки волосся і надавав їм гладкість та блиск. До того ж за допомогою того ж крохмалю кучері, зроблені на бігуді чи плойку, трималися довше.

Але підходив такий спосіб тільки для жінок зі світлим волоссям. Однак з огляду на те, що більшість жінок у СРСР любили освітлювати волосся пергідролем (перекисом водню, якщо простіше), то миття голови водою з-під макаронів було поширене. Особливо серед малозабезпечених жінок чи студенток.

Доглядали рослини

Садівники та дачники в СРСР помітили, що вода з-під макаронів допомагала захистити рослини від пересихання. Крохмаль, набухаючи, грав роль гідрогелевих кульок, які утримували воду, а коли земля просихала, то віддавав їй свою вологу. Але поливати кімнатні рослини такою водою було небезпечно.

Річ у тому, що молекули крохмалю самі по собі великі та могли огортати коріння рослин, створюючи непроникну оболонку. Квітка починала засихати через те, що не отримувала повітря. Тому водою з-під макаронів поливали виключно рослини, які росли на вулиці.

Готували їжу

Так-так, воду, де вже варили макарони, не виливали в каналізацію, а використовували для інших страв. Зокрема, для приготування соусів, тому що за рахунок крохмалю вони добре могли загуснути. Від такого лайфхака сучасні шеф-кухарі точно обурилися б.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому щочетверга був рибний день в СРСР. Існує кілька версій, як виникла ця "традиція".