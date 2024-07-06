Церковне свято 6 липня: що не можна робити сьогодні, щоб проблеми розв'язалися самі собою

Сьогодні за народними прикметами не можна брати в борг і поспішати з ухваленням рішення

У суботу, 6 липня, парафіяни православної та греко-католицької церкви згадують святого Сисоя Великого, який жив у V столітті. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль шанування святого припадало на 19 липня.

Сисой мешкав у єгипетській пустелі у печері. Згідно з переказами, він був учнем святого Антонія Великого, відомого своєю суворістю до себе та милосердя до інших людей.

Сисой служив Богу протягом 60 років, за що був обдарований здатністю творити чудеса. За легендою, він навіть воскресив померлого підлітка, який раптово знепритомнів і помер.

Традиції та прикмети на 6 липня

Цього дня наші пращури прагнули завершити посівні роботи та починали думати про майбутній урожай. 6 липня чоловіки займалися підготовкою льоху для нових запасів. Крім того, у Сисоєв день починали варити варення зі стиглої та ароматної смородини.

Йде дощ — до вологої осені.

Вечір тепліший за день — чекайте опадів.

Фото: freepik

Зелений відтінок Місяця – бути дощу.

На деревах перше жовте листя з’явилося — зима та осінь будуть ранніми.

Що не можна робити 6 липня

Робити серйозні кроки до розв'язання проблем — вони можуть упоратися самі собою.

Поспішати — це перешкоджає успішному перебігу справ.

Брати в борг — накопичаться грошові проблеми.

Сваритися і лихословити — скандал зіграє злий жарт у майбутньому.

Дивитися у віддзеркалення сонця та місяця – можна притягнути біди та нещастя.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається День Ольги. У цей день вшановується пам’ять святої княгині.