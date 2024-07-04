Коли День Ольги 2024 за новим календарем: дата, що можна і не можна робити у свято

День святої Ольги за новим церковним стилем відзначається не 24 липня

Незабаром українці відзначатимуть День святої рівноапостольної княгині Ольги. Щорічно, до зміни церковного календаря ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський стиль, ця подія відзначалася 24 липня, проте зараз деякі події зміщені на 13 днів раніше. Тепер День Ольги випадає на 11 липня, у четвер.

Історія княгині відома багатьом українцям. Ольга стала відомою після заміжжя з київським князем Ігорем. Після його вбивства вона проявила себе як рішучий та мудрий лідер, та змогла помститися за свого коханого.

Княгиня погодилася вийти заміж за ватажка древлян, відповідальних за загибель її чоловіка. Але коли посли прибули до неї, Ольга наказала їх закопати живцем. За переказами, вона жорстоко помстилася древлянам, наказавши спалити їхню столицю, знищити мешканців і зробити їх рабами.

День святої Ольги 2024: головні традиції

Християни звертаються до святої княгині Ольги з молитвами, особливо у важких життєвих ситуаціях. Її просять про допомогу у благополучному заміжжі, захисті сім’ї та дітей, а також про повернення чоловіків у родини. Віряни можуть відвідати церковну службу на честь святої або помолитися з добрими думками вдома.

Клягиня Ольга. Фото: Ілюстрація napensii.ua

У народному календарі свято отримало назву "Ольга Страдниця", і воно пов’язане зі збиранням урожаю жита. Цього дня варто зайнятися роботами на городі та саду, щоб залучити удачу для майбутнього врожаю.

Також прийнято у День Ольги збирати гриби та малину. Мисливці вважають святу Ольгу своєю покровителькою. Наші пращури молилися перед іконою святої і сміливо вирушали на полювання.

Що не можна робити у День Ольги 11 липня

Скаржитися на життя, думати про погане, бути в негативних думках.

Позичати гроші – їх можна втратити.

Хизуватися своїми успіхами — так можна відлякати від себе удачу.

Переїдати та зловживати алкоголем.

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