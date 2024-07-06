Церковный праздник 6 июля: что нельзя делать сегодня, чтобы проблемы решились сами собой

Сегодня по народным приметам нельзя брать в долг и спешить с принятием решения

В субботу, 6 июля, прихожане православной и греко-католической церкви вспоминают святого Сысоя Великого, жившего в V веке. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль почитание святого приходилось на 19 июля.

Сысой обитал в египетской пустыне в пещере. Согласно преданиям, он был учеником святого Антония Великого, известного своей суровостью к себе и милосердием к другим людям.

Сысой служил Богу в течение 60 лет, за что был одарен способностью творить чудеса. По легенде, он даже воскресил умершего подростка, который внезапно потерял сознание и умер.

Традиции и приметы на 6 июля

Кэтому дню наши предки стремились завершить посевные работы и начинали думать о будущем урожае. 6 июля мужчины занимались подготовкой погреба для новых запасов. Кроме того, в Сысоев день начинали варить варенье из спелой и ароматной смородины.

Идет дождь — к влажной осени.

Вечер теплее дня — ждите осадков.

Фото: freepik

Зеленый оттенок Луны — быть дождю.

На деревьях первые желтые листья появились — зима и осень будут ранними.

Что нельзя делать 6 июля

Делать серьезные шаги к решению проблем — они могут управиться сами собой.

Спешить — это препятствует удачному течению дел.

Брать в долг — накопятся денежные проблемы.

Ссориться и сквернословить — скандал сыграет злую шутку в будущем.

Смотреть в отражение солнца и луны — можно притянуть беды и несчастья.

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