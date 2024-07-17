Рятувалися льдом та газетами: як в СРСР переживали серйозну спеку

У хід йшли усі підручні методи

Літня спека іноді буває нестерпною, і сучасні кондиціонери стають порятунком. Проте за часів у СРСР про таку розкіш можна було лише мріяти. Радянські громадяни знаходили креативні рішення для боротьби зі спекою, що демонструє людську здатність адаптуватися до складних умов.

Деякі з цих методів і досі використовуватися в певних регіонах. Особливо актуальними вони стали під час довготривалих відключень світла. "Телеграф" вирішив розказати читачам про деякі з них.

Заморожені пляшки

Заморожені пляшки з водою чи компотом були простим, але ефективним методом. Хоча повністю охолодити квартиру з їх допомогою було неможливо, вони допомагали зробити трохи прохолоднішими невеликі кімнати.

Морозиво та кавун

Морозиво та кавун були популярними способами охолодитися в радянські часи. Це чудовий приклад того, як люди використовували доступні продукти для боротьби зі спекою. Морозиво взагалі було не просто десертом, а справжнім символом літа та дитинства в СРСР.

Заклеювання вікон

Щоб запобігти нагріванню квартир, вікна заклеювали фольгою, яка не пропускала сонячне світло. Альтернативою фользі були шпалери або газети, які хоч і не так добре захищали від спеки, але все ж таки трохи знижували нагрівання приміщень. Зараз для цього є жалюзі.

Поливання асфальту

Влітку в місті було особливо тяжко через нагрітий асфальт. Поливальні машини, які випускає влада, стали справжнім порятунком. Діти вибігали освіжитися під проливним дощем. У провінціях асфальт поливали з відер, щоб ненадовго остудити доріжки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радянські жінки часто перешивали купальники зі старого одягу. А ще в СРСР, щоби відпочити в санаторії, доводилося давати хабарі.