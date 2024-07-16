Їх навіть не було на картах. Топ-5 закритих міст СРСР: чому вони виникли і що там робили
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Деякі з цих міст і досі існують та працюють
У радянські часи існувало багато дивакуватих традицій та стереотипів, проте є й доволі моторошні речі. Зокрема закриті міста, які не значились на картах та мали паркани з колючого дроту.
"Телеграф" розповість про закриті адміністративно-територіальні одиниці (ЗАТО) СРСР і чому вони з'являлися.
Надсекретні міста не значились на картах та не обговорювались серед простих людей, адже на їх територіях проводили розробки і випробування в атомній, космічній, військових сферах. Там досліджували наднебезпечні хвороби, наприклад, сибірку.
Мешканці закритих міст не могли розповідати про них і тримали усю інформацію у секреті, адже підписували спеціальні документи про нерозголошення. Порушення цих договорів могло призвести до відповідальності. Виїзд з міст дозволявся лише за відрядженням чи відпусткою, в гості могли приїжджати лише родичі постійних мешканців.
Закриті міста СРСР
- Арзамас-16. Наразі закритий ядерний центр Саров. Його історія почалась у 50-ті роки, тоді там містяни фактично жили в ізоляції, не маючи змоги залишати територію навіть за відпусткою. Адже саме в Арзамасі велися роботи зі створення атомної бомби. Зараз же колишній Арзамас-16, а тепер ядерний центр Саров суворо охороняється і досі є закритим містом.
- Томськ-7 (Сєвєрск). Одне з найбільш заселених секретних міст. Понад 20 тис. засуджених злочинців на початку 50-х побудували його для обслуговування Сибірського хімкомбінату з випуску високозбагаченого урану та отримання збройового плутонію. У 1958 році у місті було побудовано другу у світі Сибірську АЕС, яка пропрацювала до 2008 року.
- Челябінськ-70 (Снєжинськ). У цій ЗАТО було створено найбільшу у світі термоядерну бомбу, відому як "Кузькіна мать", або "Цар-бомба".
- Красноярськ-26 (Залізногірськ). Це місто спеціалізувалось на випуску космічних супутників та секретного гірничо-хімічного комбінату, який виробляв збройовий плутоній. У 1950 році ув'язнених ГУЛАГу залучили до будівництва відповідних підприємств. Наразі це місто має статус ЗАТО, але підприємства сконцентровані на переробленні та зберіганні відпрацьованого ядерного палива.
- Челябінськ-40 або Челябінськ-65 (Озерськ). Саме у цьому надсекретному місті діяв сумно відомий хімкомбінат "Маяк", що виробляв радіоактивні ізотопи. У 1957 році на його території стався витік радіоактивних відходів, який поставив під загрозу життя 270 тисяч осіб. Наразі воно й досі закрите, але хімкомбінат перепрофілювали на переробку відпрацьованих ядерних відходів.
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