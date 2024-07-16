Їх навіть не було на картах. Топ-5 закритих міст СРСР: чому вони виникли і що там робили

Деякі з цих міст і досі існують та працюють

У радянські часи існувало багато дивакуватих традицій та стереотипів, проте є й доволі моторошні речі. Зокрема закриті міста, які не значились на картах та мали паркани з колючого дроту.

"Телеграф" розповість про закриті адміністративно-територіальні одиниці (ЗАТО) СРСР і чому вони з'являлися.

Надсекретні міста не значились на картах та не обговорювались серед простих людей, адже на їх територіях проводили розробки і випробування в атомній, космічній, військових сферах. Там досліджували наднебезпечні хвороби, наприклад, сибірку.

Мешканці закритих міст не могли розповідати про них і тримали усю інформацію у секреті, адже підписували спеціальні документи про нерозголошення. Порушення цих договорів могло призвести до відповідальності. Виїзд з міст дозволявся лише за відрядженням чи відпусткою, в гості могли приїжджати лише родичі постійних мешканців.

Закриті міста СРСР

Арзамас-16. Наразі закритий ядерний центр Саров. Його історія почалась у 50-ті роки, тоді там містяни фактично жили в ізоляції, не маючи змоги залишати територію навіть за відпусткою. Адже саме в Арзамасі велися роботи зі створення атомної бомби. Зараз же колишній Арзамас-16, а тепер ядерний центр Саров суворо охороняється і досі є закритим містом.

Томськ-7 (Сєвєрск). Одне з найбільш заселених секретних міст. Понад 20 тис. засуджених злочинців на початку 50-х побудували його для обслуговування Сибірського хімкомбінату з випуску високозбагаченого урану та отримання збройового плутонію. У 1958 році у місті було побудовано другу у світі Сибірську АЕС, яка пропрацювала до 2008 року.

Одне з найбільш заселених секретних міст. Понад 20 тис. засуджених злочинців на початку 50-х побудували його для обслуговування Сибірського хімкомбінату з випуску високозбагаченого урану та отримання збройового плутонію. У 1958 році у місті було побудовано другу у світі Сибірську АЕС, яка пропрацювала до 2008 року. Челябінськ-70 (Снєжинськ). У цій ЗАТО було створено найбільшу у світі термоядерну бомбу, відому як "Кузькіна мать", або "Цар-бомба".

Челябінськ-70 і "Цар-бомба"

Красноярськ-26 (Залізногірськ). Це місто спеціалізувалось на випуску космічних супутників та секретного гірничо-хімічного комбінату, який виробляв збройовий плутоній. У 1950 році ув'язнених ГУЛАГу залучили до будівництва відповідних підприємств. Наразі це місто має статус ЗАТО, але підприємства сконцентровані на переробленні та зберіганні відпрацьованого ядерного палива.

Це місто спеціалізувалось на випуску космічних супутників та секретного гірничо-хімічного комбінату, який виробляв збройовий плутоній. У 1950 році ув'язнених ГУЛАГу залучили до будівництва відповідних підприємств. Наразі це місто має статус ЗАТО, але підприємства сконцентровані на переробленні та зберіганні відпрацьованого ядерного палива. Челябінськ-40 або Челябінськ-65 (Озерськ). Саме у цьому надсекретному місті діяв сумно відомий хімкомбінат "Маяк", що виробляв радіоактивні ізотопи. У 1957 році на його території стався витік радіоактивних відходів, який поставив під загрозу життя 270 тисяч осіб. Наразі воно й досі закрите, але хімкомбінат перепрофілювали на переробку відпрацьованих ядерних відходів.

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