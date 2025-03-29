"Вирішальна перемога": в США суд призупинив спроби адміністрації Трампа закрити "Голос Америки"

Тимчасовий запобіжний захід забороняє адміністрації США припиняти роботу "Голосу Америки" протягом 21 дня

В США суд 28 березня призупинив зусилля адміністрації президента Трампа з ліквідації відомого американського мовника "Голос Америки". Відповідне рішення виніс федеральний суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Манхеттені.

Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що відповідний позов, у якому стверджувалося, що примусова безстрокова "відпустка" сотень журналістів видання порушує їхні права, був розглянутий досить оперативно.

За рішенням суду, тимчасовий запобіжний захід забороняє адміністрації США припиняти роботу "Голосу Америки" протягом 21 дня. На черзі також розгляд окремого позову, поданого безпосередньо директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем.

"Це вирішальна перемога свободи преси та Першої поправки, а також різкий докір адміністрації, яка проявила повну зневагу до принципів демократії", – прокоментував рішення суду адвокат колективу "Голосу Америки" Ендрю Челлі.

Нагадаємо, що через дії президента США Дональда Трампа та так званого "Департаменту урядової ефективності" (DOGE) на чолі з мільярдером Ілоном Маском може повністю припинити роботу один з найвідоміших мовників Сполучених Штатів – "Голос Америки". Значна кількість співробітників видання були відправлені в безстрокову "адміністративну відпустку" з 15 березня, при цьому в них відібрали право доступу до електронної пошти та робочих місць.

Після цього президент та генеральний директор мережі RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") Стівен Капус заявив, що зупинка фінансування Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке фінансує "Голос Америки", "Радіо Свобода" та низку інших важливих для зовнішньої політики США медіа – це фактичний подарунок ворогам Америки. Це зіграє на користь Ірану, Росії, Китаю та іншим авторитарним режимам.