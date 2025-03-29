Чоловік відмовився від повістки через небажання служити. Що вирішив суд

Наслідки від відмови служити точно будуть

Написати заяву на відмову від мобілізації в Україні можливо, але чоловікові варто чекати на серйозні наслідки й мовиться тут не про штраф від територіального центру комплектування (ТЦК).

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку, однак відмовився від мобілізації. Такі дані є у вироку Ружинського районного суду Житомирської області, передає "ТСН".

Тож, як пояснили в суді, чоловіка було визнано придатним до проходження служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони. Йому було надано повістку, від якої він відмовився і написав заяву.

Під час суду українець визнав вину та розкаявся, пояснивши, що заява на відмову від повістки була написана ним власноруч і "на війну він не піде". За його словами, його дії були пов'язані з небажанням служити, адже він хворий і навантажень не витримає. Крім того, з якого часу він перебуває на військовому обліку не знає, хоча є учасником бойових дій. Чоловіка у 2014 році було направлено ТЦК на військову службу на Донеччину, де він покинув військову частину, тому його судили. А не повернувся він на службу через смерть дружини.

Суд вирішив визнати чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації) та засудити його до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть відправити на передову мобілізованих чоловіків, яким виповнилось 50 і більше років.