Відразу не здогадаєтеся: навіщо дівчата в СРСР кидали собі в чашку кави шмат вершкового масла

Смак цей напій мав досить специфічний

За часів СРСР не існувало такого достатку продуктів, як, наприклад, у країнах Заходу. Поки європейські та американські полки супермаркетів ломилися від різноманітних товарів, деякі радянські громадяни вдавалися до досить дивних лайфхаків.

Так, наприклад, деякі радянські дівчата іноді пили чай із вершковим маслом. "Телеграф" розповідає про те, навіщо це робили.

Ця хитрість у першу чергу була популярна серед радянських манекенниць, коли потрібно було швидко відновити сили, наповнити себе енергією, але не бояться за зайву вагу. Замість сучасних енергітичних батончиків та енергетиків, які можна купити на кожному кроці, дівчата просто додавали в каву вершкове масло, щоб додати напою поживності, і він заміняв їм усі повноцінні прийоми їжі.

Зловживати таким оригінальним напоєм явно не варто. До того ж смак цей він мав досить специфічний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у СРСР зберігали продукти, коли не було холодильників.