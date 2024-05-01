"Вимив підлогу російським послом": у кабінеті у глави МЗС Польщі помітили карикатуру на Небензю (фото)

Перепалка з постпредом РФ Небензею стала натхненником малюнку

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський встановив у своєму кабінеті карикатуру на постійного представника Росії в ООН Василя Небензю. На зображенні прибиральниця будівлі ООН запитує колегу: "Чому тут так чисто?", а та відповідає: "Польський міністр вимив підлогу російським послом".

Малюнок – це робота польського карикатуриста Анджея Мілевського для Gazeta Wyborcza від 28 лютого цього року. Про це пише BILD.

"Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський дав велике інтерв’ю BILD. Він прийняв журналістів у робочому кабінеті у Варшаві і сфотографувався на тлі однієї зі стін. Там висить портрет польського генерала Домбровського. Під ним журналісти розглянули роботу польського карикатуриста Анджея Мілевського для Gazeta Wyborcza", — йдеться у повідомленні.

Карикатура

Зазначається, що 28 лютого Сікорський різко розкритикував постпреда РФ Василя Небензю на Раді Безпеки ООН. Так російський представник назвав українців "нацистами" та заявив про корупцію в Україні. У відповідь Сікорський сказав, що там "президент — єврей, міністр оборони — мусульманин, і у них немає політв’язнів", а "Олексій Навальний задокументував, наскільки чесна і непідкупна влада вашої країни".

Небензя намагався апелювати тим, що Польща напала на СРСР під час Другої світової війни.

"Про що він говорить? Це Радянський Союз напав на Польщу разом із нацистською Німеччиною 17 вересня 1939 року. Вони навіть провели спільний парад перемоги 22 вересня, — парирував Сікорський. — А що робили російські війська біля воріт Варшави в серпні 1920 року? Вони були там на екскурсії?"

На слова Небензі про змову Заходу навколо України Сікорський відповів: "Моя вам порада: не потрапляйте в пастку Заходу, виведіть свої війська відповідно до міжнародно-визнаних кордонів та уникайте цієї західної змови".

Після цієї суперечки і з’явилася дана карикатура.

Раніше "Телеграф" писав, що після інциденту з порушенням польського повітряного простору російською ракетою посол РФ Сергій Андрєєв, який демонстративно проігнорував виклик у польське МЗС через інцидент, втік із Польщі. Обов’язки російського посла виконує тимчасовий повірений у справах посольства.