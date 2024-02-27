Норвезька художниця намалювала портрет Путіна із 40 тисяч пенісів (фото)

Обличчя глави країни-агресорки на ньому складається з близько 40 тисяч маленьких пенісів

29-річна художниця Йоганна Мартінсен Брюгфьельд з Норвегії створила оригінальний портрет кремлівського диктатора Володимира Путіна, якого нещодавно в країні-агресорці назвали "головним спортсменом". Обличчя глави Кремля на малюнку складається з близько 40 тисяч маленьких пенісів.

Картину мисткиня назвала "Dicktator" та розмістила у соцмережах, аби нагадати цивілізованому світові про агресивні дії російських окупантів в Україні. Портал NRK пише, що ідею намалювати картину незвичним чином підказав художниці її брат.

Презентація картини

"Тобі треба намалювати Путіна"", — наголосив брат Йоганни.

Відомо, що художниця хоче продати картину, а кошти спрямувати на підтримку українців.

Портрет глави країни-агресорки

"Я б хотіла знайти українську організацію для співпраці", — розповіла Йоганна журналістам.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну образ кремлівського диктатора став невичерпною ідеєю для робіт карикатуристів, які дотепно виміюють імперські амбіції та нездорову поведінку лідера Кремля.

Раніше "Телеграф" писав, що фільм "Слово пацана" виявився частиною передвиборчого спектаклю Путіна. Путінській творчий контент показує "якісні зміни на краще".