Охоронець Зеленського засвітив годинник ціною у майже піврічну зарплату українців (фото)

Максим Донець став "крашем" для українок

Охоронець Володимира Зеленського, який став секс-символом і зіркою Tik Tok, засвітив коштовний годинник, який дорівнює майже піврічній зарплаті середньостатистичного українця.

Світлину з годинником за більше, ніж дві тисячі доларів Максим Донець опублікував на своїй сторінці в Instagram. Можна також помітити, що весь образ охоронця коштує не копійки.

Футболка, у якій вдягнений Максим — від бренду Stone Island і вартує майже 9 тисяч гривень. Кросівки New Balance коштують 9 тисяч гривень. А власне годинник Garmin Marq вартує 95,000 гривень. В той час як середня заробітна плата українців — близько 19-20 тисяч на місяць, що за пів року майже дорівнює сумі годинника охоронця президента.

Фото: колаж "Телеграфу"

Максим Донець — охоронець Володимира Зеленського, який став популярним через свою зовнішність у соцмережах. Користувачі почали помічати, що він уважно слідкує за президентом і під час важливих поїздок завжди поруч. У Максима Донця з’явилося багато фанаток і прихильниць, коли фото почали з’являтися в соцмережах. Відео з ним набирають сотні тисяч вподобайок. Він буквально став "крашем" для українок. У 2019 році Максим став начальником Служби безпеки президента України. До речі, раніше він був охоронцем Ігоря Коломойського.

Раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки Володимиру Зеленському став відомим комік Сергій Чирков. Стендапер зачитував передвиборчі обіцянки президента 2019 року зі сцени Atlas Weekend.