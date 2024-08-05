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Охоронець Зеленського засвітив годинник ціною у майже піврічну зарплату українців (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Максим Донець - начальник Служби безпеки президента України Новина оновлена 05 серпня 2024, 17:02
Максим Донець - начальник Служби безпеки президента України. Фото Колаж Телеграфу

Максим Донець став "крашем" для українок

Охоронець Володимира Зеленського, який став секс-символом і зіркою Tik Tok, засвітив коштовний годинник, який дорівнює майже піврічній зарплаті середньостатистичного українця.

Світлину з годинником за більше, ніж дві тисячі доларів Максим Донець опублікував на своїй сторінці в Instagram. Можна також помітити, що весь образ охоронця коштує не копійки.

Футболка, у якій вдягнений Максим — від бренду Stone Island і вартує майже 9 тисяч гривень. Кросівки New Balance коштують 9 тисяч гривень. А власне годинник Garmin Marq вартує 95,000 гривень. В той час як середня заробітна плата українців — близько 19-20 тисяч на місяць, що за пів року майже дорівнює сумі годинника охоронця президента.

Максим Донець в годиннику за 90 тисяч
Фото: колаж "Телеграфу"

Максим Донець — охоронець Володимира Зеленського, який став популярним через свою зовнішність у соцмережах. Користувачі почали помічати, що він уважно слідкує за президентом і під час важливих поїздок завжди поруч. У Максима Донця з’явилося багато фанаток і прихильниць, коли фото почали з’являтися в соцмережах. Відео з ним набирають сотні тисяч вподобайок. Він буквально став "крашем" для українок. У 2019 році Максим став начальником Служби безпеки президента України. До речі, раніше він був охоронцем Ігоря Коломойського.

Зеленський і Максим Донець
Фото: instagram.com/maksimdonets.ua
Джо Байден, Володимир Зеленський, Максим Донець
Фото: armyinform.com.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що завдяки Володимиру Зеленському став відомим комік Сергій Чирков. Стендапер зачитував передвиборчі обіцянки президента 2019 року зі сцени Atlas Weekend.

Теги:
#Охоронець #Володимир Зеленський #Максим Донець