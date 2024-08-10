Так поступают все миллионеры: какая одна привычка поможет вам разбогатеть

Так вы точно сможете накопить

Существует одна простая привычка, которая есть у всех богатых людей и они никогда ее не нарушают. Она состоит в регулярном отложении части дохода. А раньше мы рассказывали, как распределить бюджет, чтобы хватало на нужды и свои "хотелки".

Эта практика называется "заплати себе в первую очередь". Об этом сообщает "Телеграф".

Как это работает?

Уплата себе означает, что какой-то процент вашего дохода (10-20%) вы должны откладывать или начислять на отдельный счет. Это нужно сделать в первую очередь, как только вы получили зарплату. Лучше всего зачислять средства в инвестиционный фонд или другие активы, имеющие потенциал роста.

Преимущества этой привычки:

Накопление капитала. Через некоторое время эти регулярные отложения создают значительный капитал, который можно использовать для крупных покупок, открытия бизнеса или ухода на пенсию.

Через некоторое время эти регулярные отложения создают значительный капитал, который можно использовать для крупных покупок, открытия бизнеса или ухода на пенсию. Финансовая дисциплина. Эта привычка помогает выработать дисциплину по затратам, что в долгосрочной перспективе способствует финансовой стабильности.

Эта привычка помогает выработать дисциплину по затратам, что в долгосрочной перспективе способствует финансовой стабильности. Инвестиции . Если вы вкладываете эти средства в разные инструменты, например акции, облигации, недвижимость или другие активы, ваши деньги могут работать на вас, принося пассивный доход и увеличивая ваш капитал.

. Если вы вкладываете эти средства в разные инструменты, например акции, облигации, недвижимость или другие активы, ваши деньги могут работать на вас, принося пассивный доход и увеличивая ваш капитал. Финансовая независимость. Благодаря этой привычке вы приближаетесь к финансовой независимости, когда пассивный доход перекрывает ваши расходы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки научат вас рассчитывать свое время. С ними вы точно будете успевать все.