Так поступают все миллионеры: какая одна привычка поможет вам разбогатеть
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Так вы точно сможете накопить
Существует одна простая привычка, которая есть у всех богатых людей и они никогда ее не нарушают. Она состоит в регулярном отложении части дохода. А раньше мы рассказывали, как распределить бюджет, чтобы хватало на нужды и свои "хотелки".
Эта практика называется "заплати себе в первую очередь". Об этом сообщает "Телеграф".
Как это работает?
Уплата себе означает, что какой-то процент вашего дохода (10-20%) вы должны откладывать или начислять на отдельный счет. Это нужно сделать в первую очередь, как только вы получили зарплату. Лучше всего зачислять средства в инвестиционный фонд или другие активы, имеющие потенциал роста.
Преимущества этой привычки:
- Накопление капитала. Через некоторое время эти регулярные отложения создают значительный капитал, который можно использовать для крупных покупок, открытия бизнеса или ухода на пенсию.
- Финансовая дисциплина. Эта привычка помогает выработать дисциплину по затратам, что в долгосрочной перспективе способствует финансовой стабильности.
- Инвестиции. Если вы вкладываете эти средства в разные инструменты, например акции, облигации, недвижимость или другие активы, ваши деньги могут работать на вас, принося пассивный доход и увеличивая ваш капитал.
- Финансовая независимость. Благодаря этой привычке вы приближаетесь к финансовой независимости, когда пассивный доход перекрывает ваши расходы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки научат вас рассчитывать свое время. С ними вы точно будете успевать все.