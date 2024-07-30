За такі гроші можна купити житло в Києві: скільки коштують квартири у прифронтових містах Донеччини

Іноді цінник може сягати декількох мільйонів гривень

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Проте життя у прифронтових містах не зупиняється.

"Телеграф" з'ясував, скільки наразі коштують квартири у найбільших містах, які розташовані неподалік від лінії фронту. Зокрема, ми розглянули Костянтинівку, Покровськ та Краматорськ.

Костянтинівка

Це місто знаходиться найближче до лінії бойового зіткнення. Воно розташоване приблизно за 7 кілометрів від лінії фронту. За даними сервісу оголошень, найдорожча квартира тут продається за 1 650 000 гривень, а найдешевша — за 95 000 гривень.

Так, за трикімнатну квартиру площею 65,9 м² у хрущовці в центрі міста просять 1 650 000 гривень. У 2022 році у помешканні було зроблено ремонт, з того часу там ніхто не проживав. Також у ній є меблі та побутова техніка.

А от за 574 000 гривень можна придбати навіть чотирикімнатну квартиру площею 65,9 м² на вулиці Ціолковського, 17. Продавець зазначає, що тут також було зроблено ремонт.

Водночас за двокімнатну квартиру площею 42 м² в центрі міста просять 123 000 гривень. Вона має автономне опалення, меблі, кондиціонер, накопичувальний бак для води, пральну машину та всі зручності.

Покровськ

Від цього міста до лінії фронту близько 16 кілометрів. Тут найдорожча квартира продається за 1 477 000 гривень. Вона має 3 кімнати та площу 71 кв. м. Розташована вона на 4-му поверсі дев'ятиповерхівки в мікрорайоні Лазурний.

За 492 000 гривень у місті можна придбати двокімнатну квартиру площею 43,8 кв. м у мікрорайоні Південний. Вона знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового будинку та має індивідуальне опалення.

Одна з найдешевших квартир у місті продається за 164 000 гривень. Вона має 2 кімнати та загальну площу 36 кв. м, і розташована в мікрорайоні Дінас на 2 поверсі чотириповерхового будинку. У квартирі є меблі, лічильники на тепло та воду. У будинку є свердловина – вода цілодобово. Встановлено бойлер для нагрівання води.

Краматорськ

Місто знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це найбільше з перерахованих міст, тому і житло тут найдорожче.

Так, за 3 077 000 гривень у центрі міста продається трикімнатна квартира у "сталінці" загальною площею 115 кв. м. У квартирі встановлено автономний газовий котел, система очищення води, кондиціонери, два збільшені балкони, дубовий щитовий паркет. Залишаються всі меблі, побутова техніка та посуд, які знаходяться у квартирі.

За 1 313 000 гривень можна також придбати трикімнатну квартиру площею 65 кв. м з меблями та побутовими приладами. Вона знаходиться на першому поверсі дев'ятиповерхівки на Краматорському бульварі.

А от одна з найдешевших квартир у місті продається за 143 000 гривень. Вона знаходиться у дев'ятиповерхівці, має 1 кімнату та загальну площу 31 кв. м. Квартира має меблі та техніку, крім холодильника та телевізора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український ринок нерухомості поки так і не оговтався від великої війни. Житла у масштабах всієї країни все ще продається менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Та все ж рієлтори фіксують підвищення попиту. А квартири в деяких сегментах подорожчали, і вже коштують навіть більше, ніж до 24 лютого 2022 року.