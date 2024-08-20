Відмова у субсидії не вирок: як виправити документи та отримати допомогу

Причин відмови у субсидії може бути кілька

Якщо ви бажаєте отримати допомогу від держави на оплату комунальних рахунків, то маєте відповідати певним майновим критеріям. Серед них — не володіти автомобілем, якому менш як 5 років з дати випуску та не мати великих депозитів в банках.

Під час визначення права на отримання субсидії, вивчаються статки та доходи не тільки заявника та зареєстрованих членів родини, а й родичів, зокрема чоловіка/дружини навіть при роздільному проживанні. Виключенням є коли члени подружжя старші за 60 років та живуть в селі або коли один з членів родини понад 60 днів за кордоном.

Помилки у заяві чи декларації

Поширена причина відмови — помилки у заяві чи декларації. У такому випадку Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомляє вам про це і ви матимете 30 днів на виправлення помилок. Також може бути потреба в наданні додаткових документів, якщо ви їх не подали.

Заборгованість за комуналку

Іншою поширеною причиною може бути заборгованість за комунальні послуги. Для призначення субсидії боргів не має бути або потрібен договір реструктуризації.

Якщо ви вважаєте, що вам неправомірно відмовили в субсидії або порахували її розмір некоректно, ви можете оскаржити це рішення. При відмові уповноважений орган також інформує про причини такого рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один вид субсидій в Україні. Він буде корисний для аграріїв.