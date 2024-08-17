Субсидія через "Дію": як отримати допомогу від держави на оплату комунальних рахунків

Окрім "Дії" є й інші онлайн інструменти

Субсидія в Україні змінюється автоматично для всіх отримувачів при зміні тарифу. Але для того, щоб потрапити до переліку тих, хто отримує допомогу від держави на сплату комунальних рахунків, потрібно подати документи.

Зробити це можна онлайн чи особисто. Серед інструментів подачі документів через інтернет — портал "Дія". Для того, що почати процес, потрібно авторизуватися на порталі. Подання відбувається за скороченою формою і займе близько 15 хвилин.

Після реєстрації та авторизації потрібно зайти в меню "Послуги" та найти "Заяву на субсидію". Частина даних вже є в профілі — потрібно перевірити та оновити їх, якщо є неточності.

Наступний крок вказання адреси та послуг, на які треба субсидія. Дані потрібно внести по кожній з бажаних послуг.

Два важливі наступні кроки — введення IBAN рахунку для нарахування субсидії та даних зареєстрованих людей та родичів цих осіб/фактично проживаючих (для ВПО чи орендарів). Підписуєте електронним підписом та відправляєте.

Також онлайн подача доступна на порталі Пенсійного фонду. Якщо у вас є особистий кабінет там — ви можете їм скористатися. В ПФУ підготували детальну відеоінструкцію. Заява на субсидію подається в розділі "Комунікація з Пенсійним фондом".

Раніше "Телеграф" розповідав, що спрощена система дуже підходить для подачі заяви пенсіонерами, які не мають додаткового прибутку та інших проживаючих в житлі. Є й інші особливості субсидії для пенсіонерів.