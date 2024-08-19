Нова субсидія з’явилась в Україні: хто та за яких умов отримає її

Розмір виплат залежить від кількох пунктів

В Україні з'явилась нова субсидія, яку можуть отримати аграрії. Запроваджена Урядом державна допомога стосується сільськогосподарських виробників на територіях, де можливі або вже відбуваються бойові дії.

Як зазначено на Урядовому порталі, це рішення ухвалено задля зниження фінансового навантаження на фермерські господарства.

"Ми розуміємо, як важко сіяти і збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За кожен гектар оброблюваних угідь, які засіяні або засаджені сільськогосподарськими культурами для врожаю поточного року, аграрії отримуватимуть субсидію.

Зауважимо, розмір виплат залежать від того, наскільки близько вищевказані землі до лінії бойового зіткнення:

можливі бойові дії — 1000 грн;

активні бойові дії — 2000 грн.

Окрім цього найближчим часом можуть з'явитись пільги для бізнесу, який працює в зоні бойових дій, близько до них та на деокупованих територіях. Також такі підприємства зможуть отримати право на кредитування на особливих умовах.

Нагадаємо, що можна отримати допомогу від держави на оплату комунальних рахунків через "Дію".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна отримати субсидію, якщо частина родини за кордоном.