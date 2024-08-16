Субсидія після 60 років: які є особливості

В пенсіонерів по-іншому рахують доходи

Подати документи на отримання субсидії можна особисто в Пенсійному фонді чи ЦНАПі або скориставшись онлайн-інструментами. Пенсіонерам, які не мають інших проживаючих та мають в переліку доходів тільки пенсійну виплату буде зручно скористатися спрощеним типом подачі.

Є особливості в урахуванні прибутку — для тих родин, які складаються з пенсіонерів та не мають інших доходів окрім пенсій при розрахунку суми субсидії не з початку опалювального/неопалювального періоду, рахують виплату за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія. Якщо субсидію призначають з початку сезону, то враховують пенсію за серпень чи за березень триваючого року для опалювального та неопалювального періоду відповідно.

Від суми доходу на одну людину за місяць залежить сума субсидії. Зазначимо, тим людям, які вже досягли 60 років, але ще не стали пенсіонерами через брак стажу субсидію отримувати можна. Потрібно мати не менше 15 років страхового стажу. Також потрібно отримувати соцдопомогу для малозабезпеченої родини не менше як місяць у за період, який враховують при розрахунку. Якщо це субсидія на опалювальний сезон — за 1 та 2 квартали поточного року, а на неопалювальний — за друге півріччя попереднього.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості призначення субсидій для внутрішньо переміщених осіб. Серед них — перелік додаткових доходів, які не враховуються в прибуток родини.