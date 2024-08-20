Отказ в субсидии не приговор: как исправить документы и получить помощь

Причин отказа в субсидии может быть несколько

Если вы хотите получить помощь от государства на оплату коммунальных счетов, то должны соответствовать определенным имущественным критериям. Среди них — не владеть автомобилем, которому менее 5 лет с даты выпуска и не иметь больших депозитов в банках.

При определении права на получение субсидии изучается состояние и доходы не только заявителя и зарегистрированных членов семьи, но и родственников, в том числе супругов даже при раздельном проживании. Исключением является когда супруги старше 60 лет и живут в селе или когда один из членов семьи более 60 дней за границей.

Ошибки в заявлении или декларации

Распространенная причина отказа – ошибки в заявлении или декларации. В таком случае Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уведомляет вас об этом и у вас будет 30 дней на исправление ошибок. Также может потребоваться предоставление дополнительных документов, если вы их не подали.

Задолженность за коммуналку

Другой распространенной причиной может служить задолженность за коммунальные услуги. Для назначения субсидии долгов не должно быть или требуется договор реструктуризации.

Если вы считаете, что вам неправомерно отказали в субсидии или сочли ее размер некорректно, вы можете обжаловать это решение. При отказе уполномоченный орган также информирует причины такого решения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном виде субсидий в Украине. Он будет полезен для аграриев.