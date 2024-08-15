Куди звертатись, щоб отримувати субсидію та які дані вказувати: просте пояснення

Подати документи можна не виходячи з дому

В Україні отримати субсидію може не тільки громадянин нашої держави, а іноземець який легально проживає в ній. Сума субсидії — це різниця між тими комунальними нарахуваннями, які йдуть в межах нормативів, та обов'язковим платежем, який розраховується із сукупного доходу на одну особу.

На урядовому порталі зазначається, що можна скористатися спрощеним механізмом подання документів. Він дозволяє зекономити час, не збирати довідки та не заповнювати декларацію. Всі потрібні дані Пенсійний фонд сам візьме з реєстрів.

Однак зазначається, що такий спосіб найкраще підходить тим, хто отримує допомогу на загальних засадах. Якщо у людини є особливі обставини, які мають враховуватися при розрахунках субсидії, варто звертатися з повним пакетом документів. До нього входить заява, декларація і підтвердні документи певних обставин життя, наприклад довідка ВПО, договір реструктуризації боргу тощо. Подати документи можна:

поштою на адресу Пенсійного фонду

особисто в ПФУ,

в ЦНАПі

через портал електронних послуг ПФУ,

через портал "Дія"

через уповноваженого виконавчого органу місцевої ради.

В документах вказують дані про членів родини, які проживають у приміщенні, адресу, тип субсидії, обов'язково реквізити рахунку на який мають зараховуватися. Важливо обрати спосіб комунікації і вказати в документах, адже будь-які уточнення та дані про рішення будуть надсилатися цим способом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впливає на субсидію те, що частина родини за кордоном. Також є причини, через які субсидію можуть забрати.