Криза наступності після відходу Путіна – один із ризиків для федерального центру

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Майбутнє Росії може виявитися значно менш стабільним, ніж хотіли б у Кремлі. До змін чи навіть розпаду держави можуть призвести внутрішні кризи.

"Телеграф" звернувся до трьох штучних інтелектів: Cloude, ChatGPT та Gemini і поставив питання про те, в якому році може розпастись Росія. Оцінки моделей помітно розійшлися.

Gemini: пік ризику – у 2032–2035 роках

Gemini пов’язує цей період із збігом трьох криз: зміною керівництва, виснаженням економіки та нестачею робочих рук на тлі технологічного відставання.

Згідно зі сценарієм моделі, скорочення нафтогазових доходів залишить федеральному центру менше коштів для підтримки регіонів. У розпал політичної кризи регіональні еліти, особливо у сировинних регіонах та національних республіках, можуть вирішити, що їм вигідніше діяти самостійно.

Gemini пов’язує скорочення нафтогазових доходів з ослабленням впливу Москви на регіони. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Головна причина гіпотетичного зникнення — не зовнішнє вторгнення, а фінансове та управлінське банкрутство центру", — відповіла Gemini.

Cloude: до 2035 року ймовірність розпаду – близько 5% або нижче

До 2050 Cloude оцінює ймовірність розпаду в 10-15%. Для порівняння модель наводить опитування Atlantic Council: 46% зі 167 експертів припускали, що до 2033 року Росія стане державою, що не відбулася, або розпадеться. За оцінкою Cloude, у 2040-х розпад виглядає найбільш ймовірним, хоча ризик залишається невисоким.

"Найімовірніший сценарій: Росія не зникне, а стане слабшою, біднішою і більш залежною від Китаю", — відповіла Cloude.

ChatGPT: перелом можливий після 2030 року

Серед факторів ризику ІІ називає залежність від експорту сировини, демографічну кризу, національні протиріччя всередині федерації та надмірну централізацію влади.

"Я вважаю, що найімовірніший сценарій — не зникнення Росії з карти, а послаблення центральної влади, розпад нинішньої політичної системи та можлива втрата контролю над окремими регіонами", — йдеться у відповіді цифрового розуму.

Єдиного прогнозу у моделей немає: оцінки охоплюють період від 2030-х до 2040-х років. Ослаблення центральної влади видається вірогіднішим, ніж зникнення Росії як держави.

Gemini пов’язує ризик розпаду з нестачею центру коштів для підтримки регіонів. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", у матеріалі наводився умовний орієнтир для періоду 2033–2038 років із середнім значенням 2035 року в оцінці можливих ризиків. Йшлося про ризик втрати лідером здатності керувати державою, а чи не про прогноз розпаду Росії.