Як отримати відеозапис перевірки, якщо він знадобиться

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Втрата смартфона із застосунком "Резерв+" може стати проблемою саме тоді, коли потрібно пред’явити військово-обліковий документ під час перевірки. Однак відсутність телефона не означає, що людина втратила свій статус або навмисно ухиляється від виконання обов’язків.

Як діяти, якщо вас зупинили представники ТЦК і поліції, а доступу до електронного документа немає, пояснив "Телеграфу" військовий юрист Данило Гончаренко. Він також розповів, як підтвердити свої дані, що робити в разі затримання та як отримати відеозапис перевірки.

Більше подробиць у матеріалі: "Немає телефону з "Резерв+", а на вулиці зупинив ТЦК: чи оштрафують на 34 000 грн і що робити (інструкція)".

Якщо роздруківки немає, попросіть перевірити відомості через доступні уповноваженим особам інформаційні системи Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що робити, якщо зупинили без "Резерв+"

Якщо ТЦК і поліція зупинили вас для перевірки, пред’явіть документ, що посвідчує особу, та поясніть втрату телефона. За наявності покажіть роздруківку військово-облікового документа з QR-кодом. Якщо її немає, попросіть перевірити ваші дані через доступні інформаційні системи.

Юрист Данило Гончаренко наголошує: втрата доступу до документа не означає умисного невиконання військово-облікових обов’язків.

Якщо вас затримують, вимагайте пояснити правові підстави, оформити процесуальні документи та надати можливість зв’язатися з адвокатом.

Як отримати відео перевірки

Перевірку військово-облікових документів мають фіксувати на відео. Бодікамери для груп оповіщення ТЦК обов’язкові з 1 вересня 2025 року, а записи зберігають 30 днів.

Щоб отримати відео, потрібно подати вмотивований запит до ТЦК або поліції.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому довідка з поліції про втрату телефона не гарантує захисту від штрафу ТЦК.