Зупинили ТЦК і поліція, а телефона з "Резерв+" немає: 5 дій на місці
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Як отримати відеозапис перевірки, якщо він знадобиться
Втрата смартфона із застосунком "Резерв+" може стати проблемою саме тоді, коли потрібно пред’явити військово-обліковий документ під час перевірки. Однак відсутність телефона не означає, що людина втратила свій статус або навмисно ухиляється від виконання обов’язків.
Як діяти, якщо вас зупинили представники ТЦК і поліції, а доступу до електронного документа немає, пояснив "Телеграфу" військовий юрист Данило Гончаренко. Він також розповів, як підтвердити свої дані, що робити в разі затримання та як отримати відеозапис перевірки.
Більше подробиць у матеріалі: "Немає телефону з "Резерв+", а на вулиці зупинив ТЦК: чи оштрафують на 34 000 грн і що робити (інструкція)".
Що робити, якщо зупинили без "Резерв+"
Якщо ТЦК і поліція зупинили вас для перевірки, пред’явіть документ, що посвідчує особу, та поясніть втрату телефона. За наявності покажіть роздруківку військово-облікового документа з QR-кодом. Якщо її немає, попросіть перевірити ваші дані через доступні інформаційні системи.
Юрист Данило Гончаренко наголошує: втрата доступу до документа не означає умисного невиконання військово-облікових обов’язків.
Якщо вас затримують, вимагайте пояснити правові підстави, оформити процесуальні документи та надати можливість зв’язатися з адвокатом.
Як отримати відео перевірки
Перевірку військово-облікових документів мають фіксувати на відео. Бодікамери для груп оповіщення ТЦК обов’язкові з 1 вересня 2025 року, а записи зберігають 30 днів.
Щоб отримати відео, потрібно подати вмотивований запит до ТЦК або поліції.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому довідка з поліції про втрату телефона не гарантує захисту від штрафу ТЦК.