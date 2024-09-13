Цифри вражають: Україна побила всі антирекорди щодо смертності та народжуваності (статистика)

Поряд з Україною у списку знаходиться Литва та Сербія

Україна опинилася на першому місці за смертністю у світі. При цьому, за показником народжуваності, наша країна зараз займає останню позицію в списку країн.

Такі дані опубліковано на сайті Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Там зазначається, що рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 осіб. Це найвищий показник серед усіх країн світу.

У той самий час рівень народжуваності посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людина.

Перша п’ятірка країн із найвищим показником смертності виглядає так:

Україна

Литва

Сербія

Латвія

Румунія

До речі, Росія у цьому списку знаходиться на 9 місці, а Білорусь – на 10.

До десятки країн за рівнем найнижчої народжуваності також входять Італія, Іспанія, Греція, Японія, Монако, Тайвань та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році Україна зіткнулася з помітним спадом народжуваності. Загалом новонароджених було менше, ніж до повномасштабного вторгнення на 32%. До речі, найбільше того року народилося дітей у столиці.