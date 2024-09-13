Цифры поражают: Украина побила все антирекорды по смертности и рождаемости (статистика)

Рядом с Украиной в списке находится Литва и Сербия

Украина оказалась на первом месте по смертности в мире. При этом по показателю рождаемости наша страна сейчас занимает последнюю позицию в списке стран.

Такие данные были опубликованы на сайте Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Там отмечено, что уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек. Это самый высокий показатель среди всех стран мира.

В то же время уровень рождаемости занимает последнее место со значением 6 рождений на 1000 человек.

Первая пятерка стран с самым высоким показателем смертности выглядит следующим образом:

Украина

Литва

Сербия

Латвия

Румыния

К слову, Россия в этом списке находится на 9 месте, а Беларусь — на 10.

В десятку стран по уровню самой низкой рождаемость также входят Италия, Испания, Греция, Япония, Монако, Тайвань и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году Украина столкнулась с заметным спадом рождаемости. В целом новорожденных было меньше чем до полномасштабного вторжения на 32%. К слову, больше всего в том году родилось детей в столице.