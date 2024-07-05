У Києві зростає рівень насильства: статистика за червень

Служби "Телефон довіри" надійшло понад 1 400 звернень

У Києві зросла кількість жінок і дітей, які звернулися за допомогою до кімнат кризового реагування через насильство. У червні до цих закладів звернулися 27 людей, що вдвічі більше, ніж у травні.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Вона зазначає, що минулого місяця у кімнатах кризового реагування перебувало 15 жінок та 12 дітей.

"З одного боку – це невтішна тенденція, однак також свідчить, що люди у складних життєвих ситуаціях знаходять допомогу й підтримку в нашій мережі закладів протидії та запобігання насильству", — звертає увагу Хонда.

Також до Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло на телефон довіри понад 1 400 звернень. З них щодо домашнього насильства звернулося 581 громадянина, 154 дзвінки надійшло від чоловіків.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги протягом місяця надали 241 консультацію. Окрім того, 12 людей (8 жінок і 4 дітей) знайшли притулок у спеціально обладнаному закладі.

"Кількість консультацій мобільними бригадами щодо домашнього насильства теж зросла — на 5%. Як і показники фізичного, економічного та психологічного насильства – на 5, 4 та 3 % відповідно", — зазначає експертка.

Марина Хонда закликає українців звертатися за допомогою до фахівців у разі, коли ви або хтось із ваших близьких постраждали від насильства чи опинились у загрозливій ситуації. Також вона нагадує, що міська служба телефона довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово.

Якщо вам необхідна допомога, звертайтеся за номерами:

15-00 (зі стаціонарного);

(зі стаціонарного); 044-272-15-00 (із мобільного).

Психологічну підтримку та юридичну допомогу можна отримати в Денному центрі соціально-психологічної допомоги. Адреси: вул. Юрія Іллєнка, 20 та вул. Райдужна, 6-А.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві батько знущався з дочки та внуків. Чоловік бив і ображав жінку нецензурними словами, виганяв її разом з онуками з квартири.