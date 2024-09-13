Мурашки по коже: как выглядели популярные в СССР детские игрушки (фото)

Некоторые напоминают реквизит к фильму ужасов

Наверное, у каждого малыша в детстве была любимая игрушка. Конечно, Советский Союз ассортиментом на прилавках магазинов не баловал ни взрослых, ни детей, однако какие-никакие игрушки все же продавали.

Правда, некоторые из этих игрушек могли вызвать в лучшем случае удивление или даже испугать детей. Телеграф собрал фотографии таких игрушек в сети интернет. Вас они точно поразят.

Игрушка, преследующая цель изобразить известного советского циркового артиста Юрия Куклачева, на деле вызывает лишь мороз по коже. Очень напоминает игрушку из какого-то ужастика и это не преувеличение.

Неизвестно, в каком мозге зародился дизайн игрушки "Степка-растепка", однако точно не в здоровом. Приспущенные штанишки, оголенные ягодицы, очень странное выражение лица и какой-то оскаленный рот – никак не вызывают положительных эмоций.

Значок зайца с "Ну, погоди". Если присмотреться к несчастному, то зрелище вызывает удивительные эмоции. Создается ощущение, будто в глазах обезглавленного зайца застыли последние минуты его жизни, а голову, между прочим, держит синия и когтистая лапа волка.

Кукла, изображавшая то ли футболиста, то ли просто рыжего мальчика тоже не вызывает положительных эмоций. Огромные глаза навыкат, еще и вращавшиеся в разные стороны выглядели слишком страшно.

Следующая кукла тоже не вызывает радостных чувств. Она будто слепая, а странные руки пытаются что-то схватить.

Еще одна советская кукла Кьюпы, украденная у ненавистного Запада и сделанная на свой манер, вообще мало напоминает пупса. Безносое лицо современным людям скорее напомнит о ребенке Волдеморта из вселенной Гарри Поттера.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР с детства воспитывали "винтиков системы". Долгое время в Советском Союзе не было понятия "декретный отпуск". Молодых мам заставляли строить светлое будущее коммунизма, в то время как воспитанием малышей занималось государство.